전북 피지컬AI 특위 출범…국회서 실증·인재·창업 전략 논의

정동영 장관 “AI·제조 결합, 전북이 국가 전략 거점될 것”

9일 국회의원회관 제2소회의실에서 열린 ‘전북 피지컬AI 특별위원회 출범식 및 피지컬AI & 미래와 역사 포럼’에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=이준서 기자

전북을 국내 최초 피지컬AI 실증도시로 육성하기 위한 ‘전북 피지컬AI 특별위원회’가 공식 출범했다.

전북특별자치도민회중앙회와 정동영 의원실은 9일 국회의원회관 제2소회의실에서 ‘전북 피지컬AI 특별위원회 출범식 및 피지컬AI & 미래와 역사 포럼’을 개최했다.

이날 행사에는 정동영 통일부 장관을 비롯해 박희승, 이성윤 의원과 곽영길 전북도민회중앙회장 등 학계와 산업계 관계자 50여 명이 참석했다.

정 장관은 이날 축사에서 “피지컬AI는 한국의 강점인 제조업과 인공지능을 결합한 차세대 AI 기술”이라며 “전북은 국내 최초 피지컬AI 실증도시로서 향후 5년간 추진될 1조 원 규모 프로젝트 대장정에 돌입한다. 결코 놓칠 수 없는 기회로, 모든 역량을 집중해야 한다”고 강조했다.

이어 “전북이 실증도시의 기틀을 확립하면 AI·로봇·IoT를 전 공정에 적용해 사람이 없어도 24시간 가동되는 완전 무인 자동화 제조 공장, 이른바 다크팩토리 기술을 한국이 선도하게 될 것”이라며 “2030년까지 전북을 국내 유일무이한 피지컬AI 허브이자 대한민국 중심 산업도시로 세우겠다”고 밝혔다.

이어 발제는 윤석진 전 KIST 원장이 ‘전북, 피지컬AI 혁신 전략’을 주제로 맡았다. 윤 전 원장은 AI 실증과 인재 육성, 창업 전북, 자율주행도시, 글로벌화를 5대 혁신 전략으로 제시하며 “과거의 성공 공식에서 벗어나 실험하고 움직여야 한다”고 말했다. 전북형 실증 테스트베드 조성, AI 대학원 신설, 지역 경제를 견인할 AI 창업 생태계 구축, 기업·연구자·관광객이 체감하는 피지컬AI 도시 조성, 글로벌 인재 유입을 위한 생활 인프라 설계가 시급하다고 진단했다.

아울러 토론에는 조익환 SKT 부사장, 이정수 플리토 대표, 신용탁 이노뎁 CTO가 참여해 산업 현장 적용과 확산 전략을 논의했다.

서울=이준서 기자

