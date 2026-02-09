‘민주·혁신당 합당시 전북도지사 공천권 검토’ 의혹 파문

전북도지사 출마 안호영 의원 “정치적 거래 대상 아냐” 강력 반발

안호영 국회의원이 9일 전북도지사 공천권 문건 포함의혹 관련 기자회견을 열고 있다./백세종 기자

최근 정가에서 논란이 되고 있는 더불어민주당과 조국혁신당 합당 검토 문건과 관련, 해당 문건에 전북도지사 공천권이 문건에 포함됐다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다.

더불어민주당 안호영 국회의원(완주·진안·무주)은 9일 “전북은 중앙정치의 필요에 따라 거래되는 대상이 아니며 전북도지사 공천권은 어떤 정치적 협상의 대상도 될수 없다”고 밝혔다.

안 의원은 이날 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “최근 언론을 통해 보도된 민주당 사무처의 혁신당과의 합당 검토 문건과 관련해 전북도지사 공천권이 검토대상에 포함됐다는 의혹이 있다”며 “사실 여부를 떠나 이러한 내용이 논의의 대상이 됐다는 것 자체가 전북도민의 자존심을 크게 훼손하는 일”이라고 지적하고 이같이 말했다.

그는 “전북도지사 공천권이 거론됐다는 의혹이 사실이라면, 이는 이재명 대통령과 함께 전북의 도약을 이끌 적임자를 찾고자하는 도민들의 뜻과 정면으로 배치된다”며 “지역의 미래를 책임질 인뭉를 선택하는 권한은 전북도민에게 있으며, 정치적 협상의 대상이 될 수 없다”고 강조했다.

그러면서 안 의원은 당 지도부에 대해 “정청래 대표를 비롯한 지도부는 해당문건의 성격과 공천권 검토 의혹에 대해 도민 앞에 명확히 설명해야 하며, 의혹이 사실일 경우 그에 상응하는 책임있는 조치가 뒤따라야 한다”고 강조한 뒤 “이는 특정 인물을 겨냥한 문제가 아니라 당의 신뢰와 원칙에 관한 문제”라고 했다.

아울러 안 의원은 “현재 당원들 사이에서는 현 지도부의 판단과 당 운영 방식에 대한 우려가 커지고 있다”며 “이재명 정부의 성공을 뒷받침할 시점에 당의 결정과정이 충분한 공감과 신뢰를 얻고 있는지 지도부는 스스로 점검해야한다”고 말했다.

백세종 기자

