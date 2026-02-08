안호영 “재계 300조 지방 투자, 전북에 100조 배정돼야”

“지방 주도 성장, 선언 아닌 배분으로 증명해야” 전북 소외 구조 바로잡는 전략적 투자 강조

더불어민주당 안호영 국회의원은 재계가 약속한 300조원 규모의 지방 투자가 지역 간 격차 해소로 이어져야 한다며, 전북특별자치도에 100조원 규모의 투자가 명확히 배정돼야 한다고 8일 밝혔다.

안 의원은 “이재명 대통령이 제시한 지방 주도 성장 기조에 맞춰 기업들이 향후 5년간 비수도권에 300조원을 투자하겠다고 밝힌 것은 수도권 일극 체제를 넘어 ‘5극·3특’ 균형발전 시대로 나아가겠다는 선언을 구체화한 것”이라고 평가했다.

다만 “중요한 것은 이 약속이 실제 배분으로 이어지느냐”라며 “영호남 간 불균형은 물론 호남 내부의 지역 격차를 바로잡지 못한다면 이번 투자의 의미는 반감될 수밖에 없다”고 지적했다.

안 의원은 최근 호남권을 중심으로 제기되는 투자 배분 논의와 관련해 “300조 지방 투자 중 상당 부분을 호남에 배정해야 한다는 문제 제기에 공감한다”면서도 “그 가운데서도 가장 오랫동안 소외돼 온 전북에 100조원 규모의 투자가 분명히 포함돼야 한다”고 강조했다.

그는 “전북은 SOC와 산업 입지, 공공기관 이전, 연구·교육 인프라에서 지속적으로 후순위에 놓여 왔다”며 “그 결과 인구 감소와 청년 유출, 취약한 산업 구조가 누적돼 전국 유일의 마이너스 성장이라는 현실로 나타났다”고 말했다.

이어 “전북 100조 투자는 특혜가 아니라 기울어진 운동장을 바로 세우는 일”이라며 “시장 논리에만 맡길 경우 투자가 특정 지역에 다시 편중될 가능성이 크다”고 밝혔다.

안 의원은 끝으로 “전북 국회의원과 도, 시·군, 지역사회가 함께 입지·인프라·인력을 묶은 ‘전북 100조 투자유치 로드맵’을 마련해 정부와 기업에 제시하겠다”고 덧붙였다

서울=이준서 기자

