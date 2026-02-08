대기업 지방 투자 270조…전북, 에너지·AI 대도약 기회 될까

5년간 생산유발 525조, 부가가치 221조 추산…재생에너지·RE100·에너지 기반 AI, 미래 먹거리 부상 전북도, 규제 혁신·재정 지원으로 대기업 유치 총력 필요

새만금 산단. /전북일보 자료사진

재계가 향후 5년간 수도권 외 지역에 총 270조 원 규모의 투자를 계획하면서, 전북특별자치도가 이를 발판으로 대기업 투자 유치에 적극 나서야 한다는 목소리가 커지고 있다.

재생에너지와 에너지 기반 신산업이라는 뚜렷한 강점을 지닌 전북이 지방주도성장의 핵심 거점으로 도약할 수 있는 결정적 기회이기 때문이다.

8일 한국경제인협회(한경협)에 따르면 삼성·SK·현대차·LG·롯데·포스코·한화·HD현대·GS·한진 등 10개 대기업 그룹을 대상으로 실시한 ‘지방 투자 계획 조사’에서 이들 기업은 2026년부터 2030년까지 수도권을 제외한 지역에 총 270조 원을 투자할 계획이다.

주요 투자 분야는 반도체 설비 증설, 배터리 생산 및 연구개발(R&D) 역량 확장, AI 전환과 탄소중립 인프라 구축 등 첨단·전략 산업에 집중돼 있다.

한경협은 이 같은 지방 투자가 모두 집행될 경우, 향후 5년간 생산유발효과 525조 원, 부가가치유발효과 221조 원에 이를 것으로 추산했다. 대기업들이 수도권 외 지역을 미래 핵심 사업 거점으로 삼아 지역 산업 생태계 조성에 선제적으로 나서고 있다는 평가다

전남은 발빠르게 김영록 지사가 대기업 지방투자 계획 발표를 환영하며 “전남광주특별시로 이 중 절반인 이상의 투자 유치와 함께 별도로 신규 규모 첨단산업을 대거 유치하겠다”고 공언했다.

전북특별자치도가 파악하기로는 현재까지 대기업 지방 투자 계획에는 기존 공장 증설 투자가 주를 이루고 있어 충청권이나 영남권과 달리 연계된 대기업이 없는 전북의 경우 추가 유치에 타 지역에 비해 소외될 우려가 제기되고 있다.

이에 도가 적극적으로 피지컬AI·재생에너지를 선도할 수 있는 지역 여건을 알려 나가고 풍부한 용수와 저렴한 산업 부지 등 RE100을 실현할 새만금과 전북의 강점을 부각해 세일즈에 나설 필요성이 제기된다.

전북은 전국 최고 수준의 재생에너지 잠재력과 함께 RE100 산업단지 조성, 에너지 기반 AI 신산업, 피지컬 AI 등 에너지 전환형 산업 구조를 빠르게 구축할 수 있는 여건을 갖췄다는 점에서 대기업 투자 수요와의 접점이 크다.

특히 탄소중립과 AI, 배터리 산업이 결합된 미래 먹거리 산업을 선점할 수 있는 최적지로 꼽힌다.

다만 대규모 기업 투자를 현실화하기 위해서는 과감한 규제 혁신과 재정 지원이 필수적이란 지적이 나온다. 입지 확보, 인·허가 절차 간소화, 세제 지원과 보조금 확대 등 전방위적 지원 체계가 뒷받침돼야 한다는 이유에서다.

도 관계자는 “지방에 대한 대기업 투자 흐름은 전북 경제 체질을 근본적으로 바꿀 수 있는 절호의 기회”라며 “재생에너지와 AI·배터리 산업을 축으로 한 전북만의 전략을 구체화해 기업들이 실제로 투자 결정을 내릴 수 있도록 도 차원의 규제 개선과 맞춤형 지원에 총력을 다하겠다”고 말했다.

김영호 기자

