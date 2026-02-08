전북과학대학교, ‘AI활용 유튜브 콘텐츠 제작 과정’ 운영

정읍시민 20명 대상, 유튜브콘텐츠 제작 및 마케팅전략 전문가 1급 자격증과정 교육

RISE사업단 자격증과정 수료식에 현철주 학과장및 교수, 수강생들이 기념촬영을하고 있다. 사진제공=방송연예미디어과

전북과학대학교(총장 김상희) RISE사업단(단장 김한수)이 주최한 ‘AI를 활용한 유튜브 콘텐츠 제작 및 마케팅전략기획 전문가 1급 자격증과정’ 교육이 지난3일부터 6일까지 실시됐다.

방송연예미디어학과(학과장 신대호)가 주관한 교육과정은 정읍시민 20명을 대상으로 교내 아트스튜디오 일원에서 진행됐다.

교육은 △시나리오 및 카메라워크(신대호 교수) △영상편집기초(조길남 교수) △AI영상미디어 이해(현철주 교수) △아이디어 창출(정진영 KBS개그맨) 강의와 팀티칭교육으로 영상촬영 및 제작 등 이론과 실습교육으로 운영됐다.

수강생들은 “교육과정을 통해 AI 활용에 대한 자신감을 얻었다" 며 "앞으로 남이 하지 않았던, 나만이 할 수 있는 유튜브 콘텐츠를 만들고 사업에 유용한 마케팅을 추진해 나갈 계획이다”고 소감을 밝혔다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지