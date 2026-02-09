문승우 전북도의장 “국회의원 재선거 출마할것”

Trend news
‘신영대 빈자리’ 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 출마 선언
전북특별자치도의회 문승우 의장(군산4)이 오는 6·3 제9회 전국동시지방선거 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 출마를 선언했다.
문 의장은 9일 전북자치도의회에서 기자회견을 열고 “위기의 군산을 다시 일으켜 세우기 위해 엄숙한 마음으로 군산시 국회의원 재선거 출마를 공식 선언한다”고 밝혔다.
그는 “군산 발전을 위해서는 시민들이 한마음으로 똘똘 뭉쳐 일할 수 있게 하는 갈등 조정능력과 정치력이 필요하다”며 “그런 차원에서 도의회에서 행정자치위원장과 의장이라는 책임있는 자리를 맡아 통합과 성과를 만들어 낸 일 잘하는 의원인 제가 적임자”라고 했다.
그러면서 “제가 군산시민들의 지혜와 의지, 열정을 하나로 결집하는데 모든 역량을 쏟겠다”고 했다.
문 의장은 △새만금을 중심으로 반도체·‘첨단산업 클러스터 구축 △MRO조선산업 중심으로 전환 △항만과 어업을 살려 돈이 잘 도는 도시 조성 등을 공약을 내놨다.
백세종 기자
