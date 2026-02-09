문승우 전북도의장 “국회의원 재선거 출마할것”

‘신영대 빈자리’ 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 출마 선언

문승우 전북도의회 의장(사진 가운데)가 9일 제9회 전국동시지방선거 군산지역 국회의원 재선거 출마 선언을 하고 있다.

전북특별자치도의회 문승우 의장(군산4)이 오는 6·3 제9회 전국동시지방선거 군산·김제·부안갑 국회의원 재선거 출마를 선언했다.

문 의장은 9일 전북자치도의회에서 기자회견을 열고 “위기의 군산을 다시 일으켜 세우기 위해 엄숙한 마음으로 군산시 국회의원 재선거 출마를 공식 선언한다”고 밝혔다.

그는 “군산 발전을 위해서는 시민들이 한마음으로 똘똘 뭉쳐 일할 수 있게 하는 갈등 조정능력과 정치력이 필요하다”며 “그런 차원에서 도의회에서 행정자치위원장과 의장이라는 책임있는 자리를 맡아 통합과 성과를 만들어 낸 일 잘하는 의원인 제가 적임자”라고 했다.

그러면서 “제가 군산시민들의 지혜와 의지, 열정을 하나로 결집하는데 모든 역량을 쏟겠다”고 했다.

문 의장은 △새만금을 중심으로 반도체·‘첨단산업 클러스터 구축 △MRO조선산업 중심으로 전환 △항만과 어업을 살려 돈이 잘 도는 도시 조성 등을 공약을 내놨다.

