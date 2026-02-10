전북도, 소상공인 ‘보듬자금’ 4170억 원 푼다

전주시 등 11개 시군, 전북은행 등 8개 금융기관 협약 경영애로 맞춤 특례보증, 최대 2억 원 지원·최장 8년 보증 도 1.0%·시군 1~3% 이차보전… 금융비용 부담 대폭 완화

10일 전북특별자치도청 종합상황실에서 열린 소상공인 회생 보듬자금 지원사업 업무 협약식에 김관영 도지사와 신용보증재단 및 소상공인연합회, 금융기관등 참석자들이 협약식을 갖고 있다. 전북도

전북특별자치도가 고환율과 내수 침체로 어려움을 겪는 도내 소상공인을 위해 4170억 원 규모의 ‘회생 보듬자금’을 본격 가동한다.

전북자치도는 시군과 금융기관이 함께 참여하는 협력 체계를 통해 저금리 자금과 장기 보증을 제공해 경영 회복을 돕겠다는 구상이다.

전북도는 10일 도청에서 김관영 지사를 비롯해 한종관 전북신용보증재단 이사장, 11개 시군, 8개 금융기관, 소상공인연합회 관계자 등이 참석한 가운데 올해 ‘소상공인 회생 보듬자금 지원사업’ 업무협약을 체결했다.

이번 사업에는 전주시, 군산시, 익산시, 정읍시, 남원시, 김제시, 완주군, 진안군, 순창군, 고창군, 부안군 등 11개 시군과, KB국민은행, NH농협은행, 신한은행, 우리은행, 전북은행, 카카오뱅크, 케이뱅크, 하나은행 등 8개 금융기관이 참여한다.

21개 기관은 총 333억 6000만 원을 공동 출연한다.

도에서 20억 원, 전북신용보증재단 90억 2000만 원, 11개 시군 56억 5000만 원, 8개 금융기관 166억 9000만 원이다.

전북신용보증재단이 특례보증을 맡아 소상공인이 안정적으로 자금을 이용할 수 있도록 지원한다.

보듬자금은 ‘직접지원’과 ‘간접지원’ 방식으로 운영된다.

직접지원은 도와 금융기관 출연 재원을 바탕으로 특례보증을 제공하는 방식이며 간접지원은 시군 특례보증에 도가 이차보전을 더해 대출금리를 낮추는 구조다.

지원 한도도 기업 상황에 맞춰 차등 적용된다. 경영애로기업은 최대 7000만 원, 신용보증재단과 첫 거래 기업은 최대 1억 원, 성장 잠재력이 높은 기업은 최대 2억 원까지 보증을 받을 수 있다. 보증기간은 최장 8년까지 가능하다.

이와 함께 도는 3년간 연 1.0%의 이차보전을 지원하고 시군도 연 1~3%를 추가 지원해 금융비용 부담을 낮출 계획이다.

김 지사는 협약식에서 “올해는 역대 최대 규모인 1조 4,500억 원을 목표로 보증지원을 확대할 예정”이라며 “이번 협약이 도내 모든 소상공인에게 실질적인 도움이 되고 경영의 어려움을 극복해 다시 한 번 도약하는 계기가 되기를 진심으로 기원한다”고 말했다.

김영호 기자

