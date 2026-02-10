민주당 전북도당, 지방선거 대비 정책공약개발 TF 출범

피지컬 AI 등 국정기조 연계한 정책 발굴… 도민 제안 정책도 접수

더불어민주당 전북특별자치도당(위원장 윤준병)은 ‘2026 지방선거 정책공약개발 태스크포스’를 구성하고 본격적인 활동에 들어갔다고 10일 밝혔다.

정책공약개발 TF는 오는 6월 3일 치러질 지방선거를 대비해 전북의 현실과 도민의 삶을 반영한 지역 맞춤형 정책을 발굴하고, 실효성 있는 공약으로 구체화 할 예정이다.

TF는 이동기 총괄위원(원광대학교 행정언론학부 교수)를 비롯해 총 7명으로 구성됐으며, 정책 전문가 등이 함께 참여해 전문성과 현장성을 높이게 된다.

정책공약개발 TF는 실현 가능성과 지속성을 갖춘 정책을 중심으로 지역 현안과 연계된 중·장기 발전 전략을 마련하는 데 주력할 방침이다.

특히 피지컬 AI, 신재생에너지, K-컬처 등 이재명 정부의 국정운영 방향을 바탕으로 전북의 여건과 강점을 살린 전북형 정책 모델을 구체화해 나갈 계획이다.

아울러 도민 의견 접수 창구를 개설해 도민들이 직접 정책 제안에 참여할 수 있게 했다. 접수된 제안은 TF의 검토를 거쳐 실현 가능성이 높은 과제부터 정책과 공약에 적극 반영될 예정이다.

TF는 다음달까지 공약 제안 모집을 진행하고, 4월에는 주요 공약 정리, 5월에는 공약발표회를 열 예정이다.

도당 관계자는 “전북특별자치도 출범 이후 달라진 제도 환경에 걸맞은 실질적인 정책 전략이 필요하다”며 “도민의 삶에 변화를 체감할 수 있는 정책을 통해 신뢰받는 정책 정당으로 거듭나기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지