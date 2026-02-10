민주당, 조국혁신당과 지방선거 전 합당 사실상 중단

10일 민주당 의총서 “통합 필요성엔 공감, 현 시점 추진은 부담” 통합 제안 이후 당내 갈등·절차 논란 확산…정청래 대표 리더십 타격

정청래 더불어민주당 대표가 추진해온 조국혁신당과의 합당 논의가 사실상 중단 국면에 들어섰다.

통합 구상이 지방선거 국면에서 지역 조직과 공천 질서를 흔들 수 있다는 우려가 커지면서, 6·3 지방선거 이전 합당은 물거품으로 돌아가는 모양새다.

민주당은 10일 오전 국회에서 비공개 의원총회를 열고, 정 대표가 지난달 22일 제안한 ‘지방선거 전 합당’이 현실적으로 어렵다는 데 의견을 모았다.

통합의 명분에는 이견이 없었지만, 선거를 앞둔 시점에서의 합당은 오히려 당내 갈등을 키울 수 있다는 공감대가 형성된 것으로 전해졌다.

이날 회의에서 발언한 의원 20여 명은 대체로 지방선거까지 4개월 남짓 남은 상황에서 갈등을 키우며 합당을 밀어붙이기 어렵다는 취지로 발언했으며 이번 합당 갈등에 대해 당 지도부의 사과가 필요하다는 의견도 나왔다는 후문이다.

박수현 민주당 수석대변인은 의총 직후 브리핑에서 “의원들은 범여권 통합의 필요성에는 공감했으나, 현 시점에서 합당을 추진하는 데에는 부담이 크다는 의견을 모았다”고 밝혔다.

이어 “지방선거 압승을 통한 국정 성공이라는 진정성에도 불구하고, 추진 과정이 갈등으로 귀결되고 있다는 인식을 공유했다”고 설명했다.

이에 따라 당 안팎은 지방선거 이전 합당은 사실상 어렵다는 전망과 함께, 선거 이후 논의로 넘기거나 협력 수준을 조정하는 방향이 유력하게 거론되고 있다.

이 같은 기류는 전북에서 더욱 뚜렷하다. 이원택 국회의원을 제외하고 윤준병 민주당 전북도당위원장을 비롯한 도당은 조국혁신당과의 합당 추진에 대해 사실상 반대 입장을 유지하고 있다.

지역 정치권에 따르면 전북지역 권리당원의 상당수는 개인 지지에 따른 자발적 가입보다는 직능단체나 지역 조직, 특정 세력을 중심으로 한 집단 가입 형태가 많다.

오랜 텃밭이었기에 유령 당원도 많은 탓에 전북은 선거 때마다 개인 경쟁보다 조직의 결속과 동원력이 크게 작용하는 지역으로 분류된다.

이런 구조에서 합당이 이뤄질 경우 기존 조직 질서와 공천 구도에 직접적인 충돌이 불가피하다는 우려가 도당 안팎에서 제기되고 있다.

한편 혁신당은 민주당의 합당 제안과 관련해 오히려 민주당에 의해 몸살을 앓은 피해자 입장이라는 설명이다.

박병언 조국혁신당 대변인은 이날 YTN 라디오 ‘김영수의 더인터뷰’에 출연해 “합당에 대해 정돈된 제안을 주지 않은 민주당 쪽에서 적절한 수준의 사과가 있어야 한다"고 했다. 조국혁신당 측은 13일까지 명확한 회신이 없을 경우 합당 무산과 함께 독자 노선을 걷겠다는 방침이다.

