전북도, ‘광역 SOC 대전환’ 원년 선언…상반기 국가계획 반영 총력

고속도로·국도·철도 국가계획 동시 수립…전북 핵심 노선 포함 추진 전주~무주·완주~세종·서해안선 등 광역 교통망 구축에 행정력 집중 무주~대구 고속도로·새만금 연결도로 등 성장 축 인프라 속도

전북특별자치도가 올해를 ‘광역 SOC 대전환을 통한 지역성장 기반 구축의 원년’으로 정하고 고속도로·국도·철도 등 핵심 사회간접자본(SOC) 확충에 행정력을 집중한다.

최정일 전북자치도 건설교통국장은 10일 도청 기자실에서 브리핑을 열고 “고속도로·국도·철도 국가계획이 동시에 수립되는 중요한 시기인 만큼 전북 핵심 노선이 최종안에 반영될 수 있도록 총력 대응하겠다”고 밝혔다.

전북도는 정부가 올해부터 잇따라 수립하는 국가 SOC 계획에 전북 주요 노선을 최대한 반영해 지역 성장의 구조적 전환을 이끌겠다는 구상이다.

도에 따르면 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)에는 전주~무주, 완주~세종 노선 반영을 추진한다.

또한 도는 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030)에는 23개 노선을 건의한다. 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)에는 서해안선과 영호남내륙선 등 전북의 광역 철도망 구축에 핵심적인 노선을 포함시키는 데 주력할 방침이다.

특히 무주~대구 고속도로는 영호남을 직접 연결하는 핵심 동서축이자 관광·산업 연계 노선으로 정책적 타당성 확보를 통해 예비타당성조사 통과에 행정 역량을 집중한다는 계획이다.

이미 국가계획에 반영된 전라선 고속화 사업은 예타를 통과했고 달빛철도는 예타 면제 사업으로 지정된 만큼 후속 절차를 신속히 추진한다.

국지도와 지방도 확포장 사업도 속도를 낸다. 올해는 순창~구림(9km), 부전~칠보(11km), 인월~아영(7km), 소양~동상(4km) 등 국지도 4개 구간, 총 31km에 177억원을 투입해 공사를 추진한다.

이와 함께 대야~임피(39km)를 비롯해 백운~천천, 삼계~오수 등 지방도 20개 구간 64km에 대해 310억원 규모의 사업을 진행할 예정이다.

새만금 지역 간 연결성 강화도 본격화된다. 도는 올해 하반기 남북 3축 도로(21.6km)를 예비타당성조사 대상 신규 사업으로 선정해 새만금 내부와 주변 지역을 잇는 광역 교통망 구축에 나선다.

최 국장은 “국가 SOC 계획이 올해 수립되는 만큼 전북의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라가 빠짐없이 반영되도록 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.

김영호 기자

