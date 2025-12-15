“2027년부터 공공기관 2차 이전”…전북 ‘선택과 집중’ 필요

정부 이전 로드맵 가시화…전북, 기능 중심 유치 전략 시험대

전주시와 완주군 일대에 조성된 전북혁신도시 전경. /전북일보 자료사진

정부의 2차 공공기관 이전 추진이 본격화되면서 전북의 대응 전략이 시험대에 올랐다.

김윤덕 국토교통부 장관은 최근 대통령 업무보고에서 “내년 공공기관 2차 이전 계획을 발표하고, 2027년부터 즉시 이전을 시작하겠다”고 밝혀 추진 일정에 속도가 붙고 있다.

수도권 집중 완화와 지역 균형발전의 분수령이 될 이번 이전은 전북에 새로운 기회이자 전략적 선택을 요구하는 과제로 떠올랐다.

15일 전북특별자치도에 따르면 한국투자공사 등을 포함한 55개 기관을 대상으로 한 유치 전략을 연내 수립하고, 내년부터 수시 유치 활동에 나설 계획이다.

정부는 2차 공공기관 이전은 단순한 기관 분산을 넘어 지역의 미래 구조를 재편하는 정책으로 추진하고 있다.

따라서 전북이 이번 이전을 성장의 전환점으로 만들려면 선택과 집중을 통한 전략의 실행력이 요구되고 있다.

전북혁신도시는 국민연금공단을 중심으로 조성됐지만, 1차 이전 이후 기관 간 기능 연계와 지역 산업 파급 효과는 일부 기대에 미치지 못하고 있다는 평가도 제기된다.

공공기관 이전이 지역 경제 활성화와 인구 유입으로 충분히 이어지게 하려면 2차 이전은 이러한 구조적 한계를 보완할 수 있는 사실상 마지막 기회란 점에서 전북자치도 차원의 특단의 대책이 요구된다.

전북도는 이번 이전에서 ‘규모 경쟁’이 아닌 ‘기능 중심 유치’ 전략을 세우고 있다.

전북도 관계자는 “2차 이전은 단순히 기관 숫자를 늘리는 문제가 아니라, 전북 산업과 정책 방향에 맞는 기관을 선별해 집적화하는 것이 핵심”이라며 “국민연금공단과 연계 가능한 연금·금융·자산운용 기관군을 최우선으로 검토하고 있다”고 말했다.

농생명·식품·바이오 분야 역시 타 시도와 견줘 전북의 비교우위가 뚜렷한 영역으로 통한다.

아울러 환경환경공단 등 새만금 개발과 재생에너지, 기후환경 대응과 연계한 기관군 유치도 주요 전략 중 하나다.

여기에 한국노인인력개발원 등 고령화와 인구 구조를 고려한 공공의료·복지·재활 분야 기관 이전 역시 도민 체감도를 높일 수 있는 대안으로 거론된다.

한편 타 시·도의 움직임도 빨라지고 있다.

경남도는 내년 1월 상반기 정기인사에 맞춰 2차 공공기관 이전 전담부서를 신설하는 등 선제적인 대응에 나서기도 했다.

이에 전북은 국가 식량산업과 농생명 연구의 중심지로, 농협중앙회 등 핵심 기관의 전북 이전 당위성을 보다 고도화할 필요성이 제기된다.

전북도 관계자는 “현정부 기조와 새만금 등 전북의 강점을 반영한 공공기관 유치 논리를 더욱 더 강화해 나갈 것”이라며 “정치권 등과 함께하는 공동 대응 체계를 구축해 이전 이후 정주 여건과 생활 인프라까지 포함한 현실적이고 차별화된 지원 방안을 추가로 발굴하겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

