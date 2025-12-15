전북 집값 11월 0.25% 상승…지방권에선 ‘상대적 강세’

전주와 일부 지역에만 상승세 집중...체감 회복은 제한적

클립아트코리아.

전북의 주택가격이 지방 8개 도 가운데 비교적 높은 상승률을 기록했지만, 이를 시장 회복으로 해석하기에는 여전히 조심스럽다는 평가가 나온다.

15일 한국부동산원이 발표한 ‘2025년 11월 전국주택가격동향조사’에 따르면 전북의 주택 매매가격은 전월 대비 0.25% 상승했다. 같은 기간 지방 전체 평균 상승률(0.04%)을 크게 웃도는 수치다.

하지만 전북의 상승세는 전주와 일부 지역에 집중됐다. 전주시 덕진구는 0.81%, 완산구는 0.74% 오르며 도내 가격 상승을 이끌었다. 학군과 생활 인프라가 갖춰진 기존 주거 선호 지역을 중심으로 제한적인 거래가 이어진 영향이다. 남원시도 월락·향교동 일대를 중심으로 상승 흐름을 보였다. 반면 익산시(–0.44%), 정읍시(–0.34%) 등 중소 도시에서는 하락세가 이어지며 지역 간 온도 차가 뚜렷했다.

전세 시장 역시 비슷한 양상을 보였다. 전북의 전세가격은 11월 한 달간 0.12% 상승했다. 전주시 덕진구와 완산구에서 임차 수요가 늘며 전세가격을 끌어올렸지만, 군산·익산 등 일부 지역은 여전히 약세를 벗어나지 못했다. 월세가격도 0.13% 오르며 임대료 부담이 점차 커지는 모습이다.

다만 이번 상승을 두고 ‘본격적인 회복 신호’로 해석하는 데는 신중론이 우세하다. 전북의 매매가격 상승은 광범위한 수요 회복보다는, 전주 일부 선호 단지에 국한된 선택적 거래의 결과라는 분석이 많다. 실제로 지방 전체 주택시장은 여전히 정체 국면에 머물러 있으며, 전북 역시 인구 감소와 청년층 유출이라는 구조적 한계를 안고 있다.

특히 준공 후 미분양 부담은 여전히 시장의 발목을 잡는 요인이다. 신규 공급이 이어진 지역을 중심으로 미분양이 누적되면서, 가격이 소폭 오르더라도 거래로 이어지지 않는 상황이 반복되고 있다. 전문가들은 “전북 주택시장은 가격 지표보다 체감 경기가 훨씬 더 냉각돼 있다”며 “국지적 상승만으로는 시장 전반의 회복을 기대하기 어렵다”고 지적한다.

도내 부동산 업계 관계자는 “전북의 집값상승은 수도권과의 격차는 여전히 크고, 지역내에서도 상승 지역과 하락 지역이 뚜렷이 갈린다”며 “금리 흐름과 미분양 해소, 인구·산업 기반 회복이 함께 맞물리지 않는 한, 현재의 상승세가 지속 가능한 반등으로 이어질지는 불확실하다”고 평가했다.

이종호 기자

