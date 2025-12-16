이전기사
UPDATE 2025-12-16 18:38 (Tue)
AI 거품론에 中경기 우려까지…코스피, 장중 4,000선 깨져

연합 웹승인 2025-12-16 15:37 수정 2025-12-16 15:37

Second alt text
[연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

인공지능(AI) 산업 거품 우려와 미국 경제지표 발표를 앞둔 경계심리에 더해 중국 경기둔화 우려까지 겹치면서 16일 코스피가 장중 4,000선 아래로 내려갔다.

이날 오후 3시 9분 현재 코스피는 전장보다 94.36포인트(2.31%) 급락한 3,996.23을 나타내고 있다.

지수는 2.73포인트(0.07%) 오른 4,093.32로 개장한 직후 하락 반전해 4,020선까지 밀린 뒤 횡보하다가 오후 2시 30분을 전후해 낙폭을 더욱 키우는 흐름을 보였다.

간밤 뉴욕증시 3대 주가지수가 약세로 마감한 데 더해 전날 발표된 중국 소매판매와 산업생산 등 실물 경제지표가 예상을 밑돈 것이 아시아 시장 전반의 투자심리를 위축시킨 것으로 풀이된다.

15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 0.09%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.16% 하락했다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.59% 내린 채 장을 마쳤다.

같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 23.22포인트(2.47%) 급락한 915.61을 보인다.

연합 yonhap@jjan.kr
