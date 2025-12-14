신성건설 참여한 동부건설 컨소시엄, 군산항 제2준설토 2공구 수주 성큼

도내 중견 건설업체 등이 참여한 동부건설 컨소시엄이 턴키(설계·시공 일괄입찰) 방식인 ‘군산항 제2준설토 투기장(2공구) 축조공사’ 수주에 성큼 다가섰다

14일 도내 건설업계에 따르면 해양수산부 군산지방해양수산청이 추진하는 추정금액 2627억 원 규모의 이 공사에 대한 설계심의 결과 동부건설 컨소시엄이 총 93.78점을 받아 남광토건 컨소시엄(총 86.78점)을 앞서갔다.

동부건설 컨소시엄에는 동부건설이 40％의 지분을 갖고 전북지역 건설사인 신성건설이 10%, 정주건설이 5%씩의 지분으로 공사에 참여하게 된다.

군산항 제2준설토 투기장은 제1준설토 투기장이 포화상태에 이를 것에 대비해 조성되는 신규 투기장이며 2공구는 길이 2.12km의 외곽호안 및 부대시설 등을 건설하는 구간이다. 1공구는 앞서 현대건설 컨소시엄이 실시설계 적격자로 선정됐다.

