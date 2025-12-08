[현장] ‘비싼 빵값’ 때문에···도내 저가형 빵집 ‘우후죽순’

경기도권 공장에서 생산한 빵 박리다매식 판매로 틈새시장 공략 빵 가격 ‘1000원’ 손님들 비싼 빵값에 대한 반발심리로 방문 일부에서 신뢰 문제도… 대부분 고물가에 긍정적 반응

전주시 삼천동의 한 빵가게가 빵 가격 1000원을 홍보하고 있다. 사진=김경수 기자

밀가루 등 원자재 가격이 상승하면서 서민들의 주식인 빵 가격이 연일 치솟으면서 박리다매를 통한 저가형 빵을 판매하는 매장 등이 도내 곳곳마다 우후죽순 생겨나고 있다. 소비자들의 평가는 제각각이다.

지난 7일 오후 전주시 삼천동의 한 빵가게. 가게 앞부터 ‘1000원’이라는 가격을 강조한 입간판이 눈에 띄었다. 판매 중인 빵의 가격은 식빵을 제외하고는 모두 1000원이었다. 빵가게 관계자는 “빵 공장에서 가져온 빵을 박리다매식으로 팔다 보니 이 가격에 팔 수 있는 것이다”며 “학생들이나 식구가 많은 손님들이 많다”고 설명했다.

가게 안 빵들의 가격이 식빵을 제외하고는 모두 1000원이다. 사진=김경수 기자

이 같은 상황은 최근 고물가 현상이 이어지면서 함께 상승한 ‘빵 가격’에 대한 반발심리를 이용한 것이라는 게 업계의 견해다. 틈새시장을 공략해 1000원이라는 빵 가격이 낮게 보이도록 하는 것이다. 해당 빵가게는 최근 전주시 각 동마다 1~5곳의 매장을 열며 유행처럼 번지고 있다. 가게의 상표는 제각각이지만, 공장에서 포장 생산된 빵을 가져와 판매하는 방식을 고수하는 것이 특징이다. 빵들은 경기도권에 위치한 생산 공장들에서 주문이 들어올 시 생산 및 운송을 하는 것으로 파악됐다.

해당 빵가게 브랜드를 운영하는 프렌차이즈 업체 관계자는 “과거 지하철 등에서 판매하던 빵들이 수수료 상승 등으로 인해 지상에 매장을 구해서 운영을 하는 것”이라면서 “잘 팔리는 매장은 하루에 1000개 이상의 빵이 팔리고 있다. 공장에서도 인건비를 최대한 아낀 자동생산설비로 판매 가격을 낮추려고 노력했다”고 말했다.

이날 국가데이터처 등에 따르면 지난달 도내 식품 물가지수는 128.74p로 전년 동월 대비 4.4p 상승했다. 특히 빵·곡물의 물가지수는 같은 기간 131.86p로 전년 동월 대비 9.7p가 증가했다. 이는 기준년도인 2020년 대비 현재 빵의 가격이 31.86%가 올랐다는 것을 의미한다. 같은 기간 전국 밀가루 소비자 물가지수도 135.57p로 크게 올랐다.

전주시에서 빵을 판매하는 김모(50·여)씨는 “밀가루 가격이 워낙 올랐기 때문에 소매점에서 저런 가격으로 판매하는 것은 사실상 불가능하다”며 “소비자들이 저런 식의 판매방식만 보고 방문이 줄어들까 두렵고, 가격이 높은 빵집은 그만큼 더 좋은 재료와 디자인 등을 가지고 있다”고 말했다.

소비자들의 반응은 제각각이다.

전주시 효자동에 사는 김모(50대)씨는 “일반 빵 매장에서 만원어치 빵을 사면 2~3개를 고르면 끝이 나는 시대이다”며 “음식마다 품질에 따른 가격 차이가 있듯이 빵 또한 저렴한 빵의 필요성이 있다고 생각한다”고 말했다.

중화산동에 사는 박모(20대)씨는 “집 앞에 두 군데의 매장이 생겼길래 사먹어봤다”며 “기존 빵가게의 맛과는 당연히 차이가 있었지만, 예전 슈퍼마켓에서 사는 빵을 사먹는 느낌이었다. 물론 어떤 식으로 생산했을지에 대한 신뢰도 부분에서는 기존의 대형 프렌차이즈나 동네 빵집을 따라가기는 어려울 것이고, 유통기한이 적혀있긴 하지만, 공장에서 대량생산을 하다 보면 위생 문제가 따라오는 것이 당연하다 보니 이런 문제에 대한 관리가 필요해 보인다”고 평가했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지