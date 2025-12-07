안호영 “전주시의회-완주군의회 협력기구 구성하자”

산업 발전 논의…행정통합 논의도 가능

안호영 국회의원

더불어민주당 안호영 국회의원이 전주시의회, 완주군의회가 참여하는 ‘전주·완주 동반성장 협력기구’ 구성을 제안했다.

안 의원은 지난 5일 전주시청에서 기자회견을 열고 “전주·완주의 동반성장을 위한 경제동맹이 중요하다”며 “이를 위해선 피지컬 AI 등을 중심으로 두 지역 간 협력기구가 필요하다”고 밝혔다.

안 의원은 이 협력기구가 완주·전주 행정통합을 전제로 하는 것은 아니라고 하면서도 “그동안 민간 중심의 논의는 있었지만, 책임 있는 기관 간 공론화 과정이 없었다”며 “책임 있는 기관에서 파생된 협력기구라면 어떤 논의든 할 수 있다. 행정 통합 논의도 가능하다”고 말했다.

한편 안 의원은 전주시청 기자단에 이날 전주시의회, 완주군의회 의장과 함께 완주·전주 행정통합에 대한 입장을 밝히겠다고 예고했었다.

그러나 실제 기자회견은 안 의원만 참석한 채 진행됐다. 기자회견 내용 또한 양 시군 간 동반성장 등 원론적이고 선언적인 내용에 그쳤다는 평가다.

