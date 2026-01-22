“이전은 어렵지만, 방향은 남부”…李 발언에 새만금 기회론 부상

전력·용수 한계 짚은 이 대통령 “재생에너지 많은 지역으로 갈 수 밖에” 도지사 후보 이원택·안호영 일제히 환영…에너지 입지 전환에 방점 전력·용수·부지 갖춘 새만금, 장기 반도체 산단 최적지로 선점해야

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진 질문을 받고 있다. /사진=연합뉴스

이재명 대통령의 에너지·산업 입지 관련 발언을 두고 전북 정치권이 일제히 환영의 뜻을 밝혔다.

용인 반도체 클러스터의 즉각적인 지방 이전에는 선을 그었지만, 대통령이 재생에너지 기반 전력과 용수, 대규모 산업 부지를 갖춘 지역으로 산업 입지를 유도하겠다는 인식을 분명히 밝히면서 판이 달라졌다는 평가가 나온다.

이에 따라 새만금을 중심으로 한 전북이 장기적 반도체·첨단 산업의 수혜지가 될 수 있도록 전북특별자치도와 전북정치권의 선제적 준비가 요구된다.

이 대통령은 지난 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 용인 반도체 클러스터 전력 인프라 문제와 관련해 “앞으로는 재생에너지가 많은 지역, 에너지 가격이 싼 지역으로 갈 수밖에 없다”고 밝혔다.

정부가 강제로 기업 이전을 결정할 수는 없지만, 전력·용수·송전 등 구조적 한계를 고려하면 산업 입지의 방향은 달라질 수밖에 없다는 점을 분명히 한 것이다.

대통령의 이 같은 발언에 전북지사 출마 의사를 밝힌 더불어민주당 소속 국회의원들도 잇따라 환영 입장을 내놓고 있다.

이원택 의원은 보도자료를 통해 “전북의 특화 전략으로 제안해 온 국제에너지 도시 구상이 대통령 발언을 통해 다시 한 번 필요성이 확인됐다”며 “재생에너지 기반의 에너지 가격 경쟁력이 곧 기업 입지를 좌우하는 시대가 오고 있다”고 평가했다.

이 의원은 앞서 전북을 태양광·풍력 등 재생에너지 생산을 기반으로 한 국제에너지 도시로 조성해, 관련 기업과 연구소, 교육기관을 집적 유치해야 한다는 구상을 제시해 왔다.

반도체와 데이터센터, AI 산업처럼 막대한 전력을 필요로 하는 산업일수록 안정적인 재생에너지 공급이 가능한 지역이 전략적 대안이 될 수 있다는 판단이다.

안호영 의원 역시 보도자료에서 “대통령 발언은 에너지 전환과 지방균형발전이 선언이 아니라 실제 정책 방향임을 분명히 한 것”이라며 “용인 반도체 문제를 이전 찬반이나 지역 갈등의 문제가 아니라 국가 산업·에너지 구조 전환의 관점에서 봐야 한다는 메시지”라고 해석했다.

안 의원은 그동안 용인 반도체 클러스터가 안고 있는 전력·용수·송전 갈등을 구조적 리스크로 지적하며 새만금으로의 이전을 촉구해 왔다.

전북 정치권 안팎에서는 이번 대통령 발언을 두고 이전은 어렵다는 점을 명확히 하면서도, 향후 반도체·AI 산업의 확대와 추가 입지는 남부 지방이 유리하다는 방향을 제시한 것이라는 분석이 나온다.

특히 대규모 재생에너지 단지 조성이 진행 중인 새만금은 전력과 용수, 광활한 부지를 동시에 확보할 수 있는 지역으로, 이재명 정부가 구상하는 장기적 산업 재배치 전략에 부합하는 최적의 입지로 거론되고 있다.

지역 정계 한 관계자는 “대통령이 강제 이전이 아닌 ‘설득과 유도’라는 원칙을 분명히 한 만큼, 결국 관건은 준비 속도”라며 “이 전략이 현실화되려면 전북이 새만금을 중심으로 전력 인프라와 정주 여건, 산업 생태계를 얼마나 선제적으로 갖추느냐가 중요하다”고 말했다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지