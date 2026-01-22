김관영 지사 “전북 등 3특서 통합하면 연 2.5조 지원해야”

기자간담회 갖고 ‘5극 중심’ 광역통합 이슈 속 ‘3특 지원’ 희망사항 밝혀 완주방문 무산에 대해 “비공식적 완주군의회·주민간담회 등 대화 용의”

김관영 전북도지사가 22일 도청에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

김관영 전북특별자치도지사는 22일 “전북·강원·제주 등 3특에서 (기초) 행정통합이 이뤄진다면 5극 행정통합에 준하는 기회를 줘야 하고 그 수준은 연 2조5000억원 정도가 지원돼야 한다고 본다”고 말했다.

김지사는 이날 기자간담회에서 “현재 현재의 논의가 5극 중심의 광역 통합에 주로 초점이 맞춰지고 있는데, 우리도 (중추도시를 통해) 그에 준하는 균형 발전을 할 수 있도록 기회를 줘야 하지 않느냐”라면서 이같이 말했다.

그러면서 김 지사는 “만약 2조 5000억원이 매년 지원된다면 우리 도는 전주와 완주 쪽에 1조, 나머지 1조 5000억원을 동부권이나 새만금쪽에 배분할수 있다고 본다”고 했다.

이날 김 지사의 발언은 정부 국가균형발전 전략인 5극 3특에 대한 인센티브 등 희망사항에 대한 질문에서 나왔다.

김 지사는 “”전북·강원·제주 등 3개 특별자치도는 제도적 위상에 비해 상대적으로 사각지대에 놓여 있는 현실이 존재한다“고 지적하고 “인구 300만명 이상 규모의 광역 통합에 연간 5조원 수준의 지원이 논의된다면 각 특별자치도에도 그 절반 정도의 인센티브를 줘야 한다”고 강조했다.

완주 방문 및 군민과 대화가 무산된 데에 대해서는“(군의원들과 대책위가) 여전히 군청을 원천 봉쇄하겠다면 (방문을) 계속 시도하는 것은 무의미하다 봤다"며 “비공식적으로 완주군의원들, 통합반대대책위원회와 간담회를 하거나 대화할 용의가 있다”고 밝혔다.

김 지사는 “극단적인 대립 상황이 연출되는 것을 원하는 분들도 있겠지만 실낱같이 남은 희망의 싹을 아예 자르기보다 한발 물러서서 대화하는 노력을 한 번 더 해보는 게 어떻겠냐 하는 것이었다”고 설명한 뒤 “통합을 바라는 저의 절박함이 지방의회의 숙고와 판단을 대신할 수는 없다”고 했다.

김 지사는 “그러나 동시에, 이 논의를 마냥 미룰 수도 없는 상황이라는 점 역시 솔직하게 말하지 않을 수 없다”고 부연했다.

그는 “지금은 (전주·완주 통합을 위한) 충분한 시간이 없고 이제는 결단하느냐 마느냐의 문제”라며 “(광주·전남이) 2월 말까지 통합시 제정법을 내야 하는 만큼 전주·완주 통합 제정법도 같이 (국회에서) 처리될 가능성에 희망을 걸어보는 것”이라고 강조했다.

이어 “광주·전남은 이미 통합 선언을 해서 한창 (통합 절차가) 진행 중이고 우리는 아직 통합 선언이나 절차가 너무 안 돼 있다. (전주·완주 통합의) 마지노선을 1월로 본다”고 덧붙였다.

