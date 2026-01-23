민주-조국혁신당 합당 제안에 전북 정치권 술렁

윤준병 “생뚱맞다”·안호영 “당원 주권과 절차적 민주주의 토대 위에서 이뤄져야” 이성윤 최고위원 찬성 입장…도지사 출마 친정청래계 이원택 의원 입장표명 없어

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 전격적으로 합당을 제안하면서 전북 정치권이 술렁이고 있다. 특히 사전 공감대 형성 없이 이뤄진 합당 제안에 대해 지역 정치권에서 반발과 신중론, 찬성 등 다양한 반응이 나오고 있다.

윤준병 더불어민주당 전북도당 위원장은 이날 페이스북을 통해 정 대표의 합당 제안에 대해 “당대표가 조국혁신당과 합당을 제안했단다. 생뚱맞다”며 강한 불만을 드러냈다.

윤 위원장은 “당원주권정당의 취지에도 안 맞고, 결격자들의 역지상 합당지분권 요구로 인한 갈등이 벌써 눈에 보인다”고 지적했다.

그는 “당원주권정당 답게 당원들의 의사를 먼저 듣고 신중하게 접근해야 한다”며 절차적 정당성을 강조했다.

전북도지사 출마를 준비하고 있는 안호영 의원(완주진안무주)도 같은날 페이스북을 통해 신중한 입장을 밝혔다.

안 의원은 게시물에서 “저는 이재명 정부의 성공이 곧 민주개혁 진영 전체의 성공이라고 생각한다. 범민주 진영의 연대와 확장 역시 그 목표에 복무할 때 의미가 있다”고 전제했다.

그러면서도 “그렇기에 조국혁신당과 통합 논의는 대통령의 국정동력을 약화시키는 방식이 아니라, 민주당 당원 주권과 절차적 민주주의를 단단히 지키는 토대 위에서 이뤄져야 한다”고 강조했다.

안 의원은 “지금 필요한 것은 합당 이벤트가 아니라, 이재명 정부의 개혁을 우리 민주당이 뒷받침하고 국민의 삶을 바꾸는 데 정치의 힘을 집중하는 일이다”고 덧붙였다.

반면 같은 전북도지사 출마 주자인 이원택 의원(군산·김제·부안을)은 아직 공개적인 입장을 표명하지 않고 있다.

이 의원은 지난해 10월 전북도지사 출마를 선언하며 “국회의원으로서 이재명 대통령의 실용노선과 정청래 당 대표의 개혁노선에 함께하는 굳건한 동지적 관계”라고 강조했으나, 이번 합당 제안에 대해서는 신중한 모습이다.

친정청래계로 분류되는 이 의원마저 입장을 밝히지 않는 것은 전북 지역 내 당원들의 거센 반발을 의식한 것으로 풀이된다.

다만, 전주에 지역구를 둔 이성윤 최고위원은 사회관계망서버스(SNS)에 “정청래, 조국혁신당에 합당 전격 제안, ‘지방선거 같이 치르자’”라는 글을 올려 찬성 의사를 보였다.

이번 합당 제안은 특히 호남 지역 정가에 큰 파장을 일으킬 것으로 예상된다. 조국혁신당은 그간 “호남 모든 선거구에서 민주당과 경쟁하겠다”며 독자 행보를 예고해 왔기 때문이다.

합당이 성사될 경우 전북을 비롯한 호남 지역에서 예상됐던 민주당-조국혁신당 간 경쟁 구도가 사라지고 범여권 단일 후보 체제가 구축될 가능성이 높다.

하지만 이미 지역 공천을 준비해온 양당 후보 예정자들 간 조율 과정에서 적지 않은 갈등이 예상된다는 관측도 나온다.

기초의원 출마예정자인 한 인사는 “합당 자체에 대한 찬반보다 절차적 정당성과 당원들의 의견 수렴이 더 중요하다”며 “지역 후보들도 당원 민심을 살피며 신중하게 입장을 정할 것”이라고 전했다.

조국 대표는 지난 22일 전북 현장 최고위원회에서 “국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것”이라며 의원총회와 당무위원회 조속 소집을 지시했다.

민주당은 전당원 토론과 투표 등 절차를 거칠 예정이어서, 실제 합당 성사 여부와 시점은 양당 당원들의 찬반 여론에 달릴 전망이다.

