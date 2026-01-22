정청래가 던진 민주당-조국혁신당 ‘합당 제안’…지방선거 대형 이슈 되나

조국 전주서 첫 입장 밝혀...“이재명 정부 성공엔 공감…결정은 국민·당원 몫” 정청래 제안 공개 뒤 속도전, 지방선거 연대까지 언급 ‘독자 노선’과 연대 사이 저울질하는 조국혁신당, 민주당 내부선 반발 기류

조국 조국혁신당 대표가 22일 전북 전주시 전북도당 당사에서 현장 최고위원회의를 주재하고 있다./사진=연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 조국혁신당에게 합당 제안을 하면서 올해 지방선거를 앞둔 정치권의 최대 변수로 떠오르고 있다.

합당이 성사될 경우 선거 연대와 공천 구도 전반에 영향을 미칠 수 있기에, 혁신당은 물론 민주당 내부에서도 찬반과 신중론이 교차하는 분위기다.

조국 혁신당 대표는 22일 전주 전북특별자치도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정 대표를 만나 오늘의 발표 내용을 전달받았다. 갑작스럽지만 제안의 무게가 결코 가볍지 않기에 최고위원분들과 함께 숙고했다”며 “국민의 마음, 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것”이라고 입장을 밝혔다.

조 대표는 “이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에는 전적으로 공감한다”며 “우리 당과 민주당은 지난 대선과 정권 교체 과정에서 일관되게 같은 방향을 걸어왔다”고 말했다.

다만 그는 “정치개혁과 개헌, 사회권 선진국 실현, 토지 공개념 입법화 등 민주당이 충분히 말하지 않는 진보적 과제도 조국혁신당이 추구해 온 가치”라며 “두 과제를 함께 실현할 최선의 길이 무엇인지 숙고하겠다”고 했다.

조 대표는 합당과 관련한 의원총회와 당무위원회의 조속한 개최도 지시했다.

앞서 이날 오전 정청래 민주당 대표는 서울 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “이제는 따로가 아니라 같이 가야 한다”며 조국혁신당에 합당을 전격 제안했다.

그는 “지방선거 역시 함께 치르는 것이 시대정신”이라며 공동 대응 필요성을 강조했다.

이 같은 흐름은 전북 정치권에서도 공유됐다. 민주당 최고의원인 이성윤 의원(전주을)은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “정 대표가 조국혁신당에 합당을 제안했다. 다가오는 지방선거를 함께 치르자”고 했다.

반면 민주당 내부에서는 절차와 당원 주권을 강조하는 신중론도 나왔다.

모경종 의원(인천 서구병)은 SNS를 통해 “합당은 당내 구성원들의 의사를 확인하고 진행되어야 한다”며 “조국혁신당의 대답보다 당 내부의 대답을 먼저 들어야 한다”고 말했다.

한준호 의원도 SNS에 “조국혁신당과의 합당은 당원에게 충분한 설명과 숙의, 동의가 필요하다”며 “더불어민주당은 당원주권정당”이라고 전했다.

당대표의 속도전 구상과 달리 지도부·의원들 사이에서 온도차가 드러나면서, 합당 논의가 현실화되어 지방선거를 앞둔 전북 정치권의 핵심 쟁점으로 확산될지 주목된다.

서울=이준서 기자

