전북선관위 "2월 3일부터 도지사·교육감 예비후보 등록 시작"

[전북특별자치도 선거관리위원회 제공. 재판매 및 DB 금지]

전북특별자치도선거관리위원회는 오는 2월 3일부터 제9회 전국동시지방선거의 도지사·교육감 선거 예비 후보자 등록을 시작한다고 23일 밝혔다.

예비 후보자가 되려는 자는 2008년 6월 4일 이전 출생의 18세 이상이어야 한다.

선관위에 가족관계증명서 등 피선거권에 관한 증명 서류, 전과기록에 관한 증명 서류, 정규 학력에 관한 증명서 등을 내야 한다.

또 기탁금 1천만원을 납부해야하는데, 장애인복지법에 따른 장애인이거나 선거일 현재 29세 이하라면 500만원, 30∼39세라면 700만원을 내면 된다.

예비 후보자로 등록하면 ▲ 선거사무소 설치 ▲ 선거 운동용 명함 배부 ▲ 선거구 내 세대수의 10%에 해당하는 수 이내에서 예비 후보자 홍보물 작성·발송 ▲ 어깨띠 또는 표지물 착용·소지 ▲ 예비 후보자 공약집 1종 발간 등을 할 수 있다.

예비후보자후원회를 두고 선거 비용 제한액의 50%까지 후원금도 모금할 수 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지