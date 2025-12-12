이전기사
전북일보로고

김성주 전 국회의원, 신임 국민연금공단 이사장 내정
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-12 13:32 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 경제 chevron_right 금융·증권

김성주 전 국회의원, 신임 국민연금공단 이사장 내정

김경수 웹승인 2025-12-12 10:18 수정 2025-12-12 10:23

Second alt text
사진=김성주 신임 국민연금공단 이사장

제19대 국민연금공단 이사장에 김성주 전 국회의원이 내정됐다.

12일 보건복지부에 따르면 국민연금공단 임원추천위원회의 추천과 보건복지부 장관의 제청을 거쳐 오는 15일 김 전 의원이 신임 국민연금공단 이사장에 임명될 예정이다.

이사장의 임기는 3년이다.

전주 출신인 김성주 신임 이사장은 1964년생으로 제19대, 제21대 국회의원(전주병)으로 보건복지위원회에서 활동했다. 또 그는 지난 2017년 11월부터 2020년 1월까지 제16대 국민연금공단 이사장을 역임했다.

보건복지부는 “신임 이사장이 국민연금정책에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 향후 연금개혁과 국민연금공단의 발전에 필요한 역량과 리더십을 발휘해 줄 것으로 기대한다”고 전했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

김경수 kks4483@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 경제뉴스
경제섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr