2025 임실산타축제 25일부터 3일간 치즈테마파크에서 열려

콘텐츠 대폭 확대 접근성 확보와 관람객 밀집 완화

임실군의 대표적인 겨울축제인‘2025 임실산타축제’가 오는 25일부터 28일까지 4일간 임실치즈테마파크에서 펼쳐진다.

문체부 계획공모형 지역관광사업과 전북특자도 지역특화형 겨울축제사업의 일환으로 추진되는 산타축제는 임실군의 대표 겨울브랜드로 자리를 구축했다.

올해 축제는 기존 장미원 중심 운영에서 벗어나 이벤트광장과 중앙분수대, 방문자센터 등으로 콘텐츠를 대폭 확대했다.

특히 역대급 방문객이 찾을 것으로 예상됨에 따라 관람 동선을 새롭게 재배치해 쾌적한 환경에서 축제를 즐기도록 준비했다.

임실산타축제의 인기콘텐츠인 눈썰매장은 기존 5개 라인 50미터 길이의 대형 눈썰매장을 6개 라인 60미터 길이로 확장했다.

또 어린이를 위한 48미터 길이의 소형 눈썰매장도 추가로 설치해 가족 단위 방문객의 만족도를 끌어올릴 예정이다.

방문자센터 주변에는 치즈 컬링과 플로팅볼 눈싸움장, 산타 썰매체험 등 아이부터 어른까지 함께 즐기는 체험 콘텐츠가 다채롭게 배치된다.

가족단위 방문객을 위한 가족트리 만들기와 치즈케이크‧초코퐁듀 체험, 빙어 잡기에 이어 군밤‧꼬치‧군고구마 굽기 등 참여형 체험 프로그램도 마련됐다.

이밖에 산타 퍼레이드와 산타 복장 선발대회, 산타 퍼레이드 경연대회 등의 이벤트는 사전 신청자를 대상으로 진행된다.

개막일인 25일에는 가수 이보람(씨야)의 축하무대와 함께 27일에는 K-POP 걸그룹 라잇썸, 가수 짜이가 출연해 열기를 더한다.

심민 군수는 “공연과 체험프로그램을 대폭 강화해 풍성하고 다채로운 즐길거리를 준비했다”며 “특별한 성탄절의 감동을 임실에서 만들어 가시길 기대한다”고 말했다.

