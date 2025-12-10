[현장] “가로수에 웬 옷이?”⋯런웨이 된 전주 한옥마을

전주시자원봉사센터 ‘나무야, 안아 줄게!’ 트리허그 사업 한옥마을 태조로서 진행 한땀 한땀 작업한 뜨개 옷 입혀⋯알록달록 구경하는 시민들도 “너무 예뻐요” 박수

전주시자원봉사센터의 ‘나무야, 안아 줄게! 트리허그’ 사업에 함께하는 재능봉사단체인 원불교 전북봉공회 봉사자들이 10일 오전 전주 한옥마을 태조로에서 나무에 뜨개 옷을 입히고 있다. 박현우 기자

올해도 전주 한옥마을에서 가로수 패션쇼가 열리면서 방문객의 발길을 붙잡았다. 한옥마을의 중심 거리인 태조로를 지키는 나무들이 형형색색의 뜨개 옷을 걸치며 순식간에 패션쇼 런웨이장이 됐다.

10일 오전 한옥마을 태조로에 있는 나무에는 시민들이 매미처럼 매달려 있었다. 이들이 지나갔다 하면 휑하던 나무도 금세 예쁜 옷으로 단장됐다. 나무 둘레가 큰 탓에 두세 사람이 미리 준비한 뜨개 옷을 잡고, 한 사람이 바늘을 여러 차례 오가는 방식으로 작업했다.

이들의 정체는 전주시자원봉사센터의 ‘나무야, 안아 줄게! 트리허그’ 사업에 함께하는 재능봉사단체 6곳(느루걸음가족봉사단, 덕진구 사랑의 울타리 봉사단, 완산구 해바라기 봉사단, 전주&전북 알뜰맘 트리허그 봉사단, 원봉공회 전북지회, 전주시여성자원활동센터)의 자원봉사자들이다.

올해로 8년째를 맞은 이 사업은 기획에서 디자인, 제작에 이르기까지 봉사자들이 직접 참여한다는 점에서 의미가 크다. 특히 한파로부터 가로수를 보호하고, 방문객에게 새로운 볼거리를 제공하는 일석이조 효과가 있다.

전주시자원봉사센터의 ‘나무야, 안아 줄게! 트리허그’ 사업에 함께하는 완산구 해바라기 봉사단 봉사자들이 10일 오전 전주 한옥마을 태조로에서 나무에 뜨개 옷을 입히고 있다. 박현우 기자

이날 입힌 옷은 지난 4월부터 봉사자 80여 명이 한 땀 한 땀 뜨개질해 만들었다.

단체마다 전주의 상징인 비빔밥, 보는 사람마저 기분이 좋아지는 알록달록한 색깔의 꽃, 손바닥만한 인형이 달린 뜨개 옷을 가지고 왔다. 이들은 방문객들이 사진 찍을 위치까지 고려하면서 세심하게 작업하는 모습이었다.

봉사자들의 정성이 닿았는지 인증 사진을 찍는 방문객들이 하나둘 늘어났다.

내외국인 할 것 없이 모두 멈춰서서 휴대폰과 카메라에 담기 시작했다. 뜨개 옷을 입은 나무는 기본, 아직 입고 있는 나무, 작업하는 사람들까지 모두 휴대폰에 담느라 바빴다. 심지어 나무에 매달려 작업하는 봉사자들을 배경으로 함께 촬영하는 사람도 있었다.

전주시자원봉사센터의 ‘나무야, 안아 줄게! 트리허그’ 사업에 함께하는 전주시여성자원활동센터 봉사자들이 10일 오전 전주 한옥마을 태조로에서 나무에 뜨개 옷을 입히고 있다. 박현우 기자

봉사자들은 이런 모습을 볼 때 너무 뿌듯하다고 한다.

안현숙(67) 원불교 전북봉공회 지회장은 “보통 작업하면 2~3개월씩 걸린다. 힘들긴 하지만, 완성된 작품을 보면 얼마나 좋은지 모른다. 사람들이 보면서 행복해 하면 힘든 것도 다 잊는다”고 전했다.

황민정(60) 전주시여성자원활동센터 회장도 “다 마찬가지일 것 같은데, 시민·관광객들이 지나다니면서 예쁘다고 해 주고, 사진도 찍어 가시는 모습을 보면 기분이 너무 좋다”며 “작은 사이즈든 큰 사이즈든 기계의 도움 없이 직접 손으로 일일이 뜨니까 더 멋있어 보이는 것 같다”고 했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

