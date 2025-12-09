새만금수변도시, 첫 분양 흥행 이어 잔여필지 재공고

오는 10일부터 16일까지

새만금개발공사는 수변도시 첫 계약자들을 대상으로 9일 현장에서 ‘첫 분양 기념식’을 진행했다. /사진제공=새만금개발공사

‘새만금 스마트 수변도시’ 첫 분양이 흥행을 기록하고 있는 가운데유효한 입찰자가 없는 유찰필지(단독주택용지 22필지)에 대한 재공고가 오는 10일부터 16일까지 진행된다.

새만금개발공사에 따르면 이번 입찰은 해당 기간 내에 온비드(www.onbid.co.kr)를 통해서만 가능하며 공고 개시 후 8일째 되는 날 개찰을 통해 낙찰자가 선정될 예정이다.

1차 공고에서는 단독주택용지 67필지(약 92평 내외‧추첨방식)와 근린생활시설용지 2필지(8640㎡‧경쟁입찰)가 공급됐다.

1차 분양에서 단독주택용지는 최고 ‘31대1의 경쟁률’을 기록했으며, 근린생활시설용지 또한 낙찰되며 성공적으로 분양을 마쳤다.

공사는 새만금 수변도시의 미래가치에 대한 시장의 기대감이 높은 참여율로 이어졌다고 설명했다.

이번 재공고는 1차 공고 미당첨자 및 추가 수요층을 포함, 단독주택용지에 관심 있는 모든 사람에게 잔여 22필지에 대해 다시 한 번 참여할 수 있는 기회를 제공한다.

공급가격과 온비드 추첨방식은 1차 공고와 동일한 조건으로 투명하게 진행될 예정이라 1차 공고보다 더 치열한 경쟁률이 예상된다.

나경균 사장은 “세상에 없던 주소인 수변도시가 멀지 않은 미래에 입주자분들을 반갑게 맞이할 수 있도록 기반시설과 정주환경 조성에도 속도를 내겠다”고 말했다.

한편 공사는 수변도시 첫 계약자들을 대상으로 9일 현장에서 ‘첫 분양 기념식’을 진행하며 수변도시의 시작에 대한 수요자 관심에 감사의 뜻을 전했다.

군산=이환규 기자

