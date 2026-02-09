‘시간을 걷는 도시 군산’···군산시간여행마을, 2026~2027 로컬100 선정

대한민국 대표 근대문화공간 공식 인정

군산시간여행마을/사진제공=군산시

군산시 대표 근대문화 관광지인 군산시간여행마을이 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 선정하는 ‘2026~2027 로컬100(지역 문화매력 100선)’에 최종 선정됐다.

이번 선정으로 군산이 보유한 근대문화유산의 역사적 가치와 문화적 매력이 국가 차원에서 공식 인정받게 됐으며, ‘시간을 걷는 도시 군산’의 브랜드 위상도 한층 강화될 전망이다.

‘로컬 100’은 지역 고유의 문화자원 가운데 역사성·상징성·활용가능성 등을 종합 평가해 전국 100곳을 선정하는 사업으로, 지역 문화 향유 기회를 확대하고 생활인구 유입을 촉진하기 위해 추진되고 있다.

선정 자원은 향후 2년간 문화체육관광부 주관의 국내외 통합홍보 지원을 받는다.

지역문화공간분야에서 선정된 군산시간여행마을은 지난해 약 100만 명이 방문한 군산의 대표 관광지로, 근대역사박물관을 중심으로 동국사, 신흥동 일본식 가옥, 옛 은행과 상점 건축물 등 일제강점기와 근대산업화 시기의 도시 형성과 산업·생활사를 집약적으로 보여주는 근대문화 집적지다.

특히 군산시간여행마을은 과거 유산을 전시하는 데 그치지 않고, 도시 전체가 하나의 역사 무대가 되는 ‘살아있는 시간여행 공간’으로 평가받고 있다.

근대건축물과 골목길을 따라 걷는 과정에서 항구도시 시절의 풍경과 시민들의 삶의 흔적을 자연스럽게 체험할 수 있다는 점도 강점이다.

그동안 군산시는 근대문화유산을 활용한 전시·해설 프로그램과 축제, 체험형 콘텐츠를 지속적으로 운영해 왔으며, 스토리텔링 관광과 도보 관광 코스를 통해 군산을 ‘천천히 머무는 도시’로 인식시키는데 주력해왔다.

군산시는 이번 선정을 계기로 시간여행마을을 중심으로 한 근대문화관광 콘텐츠를 고도화하고, 인근 관광지와 연계한 체류형 관광코스를 강화할 방침이다. 또한 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 전시·체험 프로그램을 확대해 대표 문화관광명소로 육성할 계획이다.

군산시 관계자는 “군산시간여행마을은 군산의 정체성과 도시의 시간을 가장 잘 보여주는 공간”이라며 “로컬 100 선정을 계기로 군산의 근대문화 가치가 전국에 널리 알려질 수 있도록 적극적인 홍보와 콘텐츠 발굴에 나서겠다”고 말했다.

한편, 로컬 100 선정에 따라 군산시간여행마을은 문화체육관광부 보도자료 배포를 비롯해 공식 누리집 및 SNS·유튜브 홍보, 주요 교통거점 로컬 100 책자 배포, 온·오프라인 인증 현판 제공 등 다양한 홍보지원을 받게 된다.

군산=문정곤 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지