농협중앙회 순창군지부, 순창군에 400만 원 상당 샤인머스켓 기부

농협 순창군지부가 9일 지역내 취약계층을 위해 순창군에 샤인머스켓를 기부했다. /사진=순창군제공

농협중앙회 순창군지부는 설명절을 맞아 지역내 취약계층을 위한 샤인머스켓 200박스(1박스 4kg, 400만 원상당)을 지난 9일 순창군에 전달했다.

NH도농상생운동본부가 주관·후원하여 마련된 이번 기부는 ‘함께하는 따뜻한 동행·행복나눔’의 주제로 우리 농산물 소비 활성화를 통한 농업인 지원과 설을 맞은 지역사회에 대한 따뜻한 온정을 나누기 위해 마련됐다.

신종철 지부장은 "우리 고유의 명절 설을 맞이하여 지역사회 이웃들과 따뜻한 마음을 나누고 앞으로도 농협은 지역사회와 상생하며 나눔과 사회공헌 활동을 지속적으로 실천해 나가겠다“ 고 전했다.

이에 최영일 순창군수는“이웃을 향한 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다”면서“기탁된 물품은 복지시설과 취약계층 가정에 정성껏 전달해, 따뜻한 명절 분위기를 나누는 데 소중히 활용하겠다”고 말했다.

순창=임남근 기자

