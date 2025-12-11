장수군노인장애인복지관, 2025 ESG 경영 선포식 및 송년의 날 개최

지속 가능한 복지체계 전환 당사자 중심 복지 실천 공식 선언

복지관 회원과 지역주민, 자원봉사자 등이 슬로건 퍼포먼스를 하고있다. /사진제공=장수군노인장애인복지관

장수군노인장애인복지관(관장 정호영)은 10일 한누리전당 산디관에서 ‘2025 ESG 경영 선포식 및 송년의 날’ 행사를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 복지관 운영체계를 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 중심으로 전환해 지속 가능한 복지를 실현하겠다는 의지를 공식화하고, 기관 운영의 투명성 강화와 지역사회와의 동반성장, 당사자 중심 복지라는 장기 비전을 제시하기 위해 마련됐다.

이날 행사에 복지관 회원과 지역주민, 후원자, 자원봉사자, 유관기관 관계자 등 250여 명이 참석해 한 해의 성과를 나누고 새로운 복지 패러다임을 함께 확인했다.

1부 기념식에서는 ESG 활동 경과보고가 진행됐으며, 노인복지관 선배시민 10명이 ‘ESG 활동가’로 위촉돼 향후 실천 과제를 발표했다. 이어 ESG 경영선언문 낭독과 슬로건 퍼포먼스가 펼쳐졌고 지역사회 발전에 기여한 후원자·자원봉사자·단체에 감사패가 전달되며 공동체의 연대와 감사의 의미를 더했다.

2부 축하공연에서는 복지관 회원으로 구성된 청춘기타팀, 하모니카팀, 우쿠렐레팀, 색소폰 심화팀, 라인댄스팀과 초청가수 오정숙 씨가 무대에 올라 흥겨운 공연을 선보이며 참석자들이 함께 어울리는 화합의 장을 만들었다.

정호영 관장은 “오늘 행사는 복지관이 앞으로 나아갈 방향을 새롭게 다지는 중요한 출발점”이라며 “환경을 존중하고, 당사자와 지역사회가 함께 만드는 지속가능한 복지공동체 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

그는 이어 “후원자와 자원봉사자, 직원, 당사자 모두와 신뢰와 나눔의 가치를 실천하며 누구나 자기 삶의 주체가 되는 세상을 만들어 가겠다”고 강조했다.

장수=이재진 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지