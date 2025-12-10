전주 남부시장, 백년시장으로 육성…최대 40억 지원

전주 남부시장 /전주시

전주 남부시장이 백년시장으로 거듭난다.

전주시는 남부시장이 중소벤처기업부의 ‘백년시장 육성사업’에 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 공모에서 남부시장은 시장 고유 브랜드 가치, 상인회 추진 의지, 관광 콘텐츠를 통한 문화·관광 연계성 등에서 높은 평가를 받았다.

남부시장은 이번 사업 선정으로 2027년까지 3년간 국비, 도비 등 최대 40억 원을 지원받아 인프라 개선, 팝업스토어 운영 등 3단계 사업을 진행한다.

구체적으로 남부시장은 ‘전주 남부시장의 K-일상, 퍼펙트 데이즈’를 비전으로 연차별 사업을 추진한다.

1차 연도에는 공동체 신뢰를 회복하는 데 목표를 두고 사업을 진행한다. 일례로 시장 상인 간담회, 갈등조정위원회 가동 등을 통해 세대 간 협력체계를 마련한다. 또 스마트 결제, 다국어 표지판 제작 등 인프라 개선도 병행한다.

이어 2차 연도에는 창업 실험을 확대한다. 빈 점포를 리모델링해 팝업스토어를 운영하거나 남부시장의 식재료를 기반으로 메뉴·상품을 개발하는 형식이다.

3차 연도에는 메뉴 상품화 등 남부시장 고유의 브랜드를 확립한다. 이 과정에서 남부시장의 브랜드를 전 세계를 알리는 글로벌 네트워크 교류도 추진한다.

오귀성 전주남부시장 상인회장은 “이번 공모 선정을 위해 노력해 준 모든 분들께 감사드린다”며 “성공적인 사업을 위해 남부시장 상인 모두 하나가 돼 노력하겠다”고 밝혔다.

우범기 전주시장은 “공모 선정은 남부시장의 변화 필요성에 공감해 온 상인들의 의지가 있었기에 가능했다”며 “이번 사업을 통해 한옥마을을 비롯한 주변 관광자원을 하나로 연결하는 주요 거점으로 남부시장을 육성해 나나겠다”고 말했다.

