새만금 예산 9855억 확보…전북도 “간척 넘어 정착, 산업 확장 단계로 전환 속도”

신규사업 2조 3000억 규모 본격 가동…신항만 개항·공항·수목원 추진 속도 수질개선·내부개발·메가샌드박스 기반 조성 등 미래성장 축 마련

전북특별자치도는 2026년 새만금 사업관련 국가예산으로 9855억 원을 확보했다고 10일 밝혔다.

이번 예산은 지난해보다 1930억 원 감소했지만, 새만금~전주 고속도로 등 대규모 SOC 사업이 종료된 상황에서도 핵심사업이 안정적으로 유지되고, 신규 사업이 대거 반영되며 ‘질적 전환기’에 들어섰다는 평가라는 것이 전북자치도의 설명이다.

특히 새만금은 △2025년 고속도로 개통 △2026년 신항만 개항 △2027년 수목원 개장 등 연속적인 사업 완료 흐름을 맞게 된다.

전북도는 올해 예산의 가장 큰 특징으로 미래 성장 기반을 구축할 신규 사업이 균형 있게 포함됐다는 점을 꼽고 있다.

항만·메가샌드박스·수질개선·내부개발·미래기반 분야에서 신규 프로젝트가 반영됐으며, 향후 총사업비 기준 2조 3812억 원 규모의 투자가 이어질 전망이다. 도는 투자가 새만금 개발 방향이 단일 기능 중심에서 산업·환경·정주·미래기술 분야로 확장되는 구조적 변화를 의미한다고 했다.

국정과제와 연계된 사업도 주목된다.

‘메가샌드박스 1호 사업’ 추진을 위한 새만금 헴프산업 클러스터 구축 용역비 5억 원이 반영됐다. 도는 헴프 산업 기반 기술 확보와 글로벌 테스트베드 구축을 목표로 추진상황 공유회의를 오는 15일 열어 실행계획을 논의할 예정이다.

새만금 신항만 개항 준비도 차질 없이 이어진다. 765억 원이 확보돼 1-1단계 공사 마무리(705억 원), 항로 준설(10억 원), 관공선 건조(37억 원)에 투입된다. 외해역 해양환경 변화 관측 사업(3억 6000만 원), 가력항 추가 개발비(9억 원)도 반영돼 물류·어업 기반 개선이 함께 추진된다.

장기 과제였던 수질개선 사업도 본격화된다. 방조제 수문 증설 및 조력발전 연구(5억 원), 김제 축사 매입(85억 원), 익산 가축분뇨 공공처리시설 설치(19억 원) 등이 포함돼 오염원 차단과 내부호 수질 개선의 단계별 정책이 추진된다.

내부개발과 SOC 기반 구축 역시 속도감 있는 추진이 이뤄진다.

농업용수 공급과 농생명용지 조성을 위한 내부개발 예산 1760억 원이 반영돼 지연됐던 땅 조성이 재가동된다.

새만금 수목원에는 871억 원, 환경생태용지 2-1단계에는 35억 원이 배정됐다. 새만금 국제공항 건설(1200억 원), 새만금항 인입철도(150억 원), 지역 연결도로 구축(1630억 원) 등 서해안 물류축과 연계된 SOC 사업도 지속된다.

아울러 도가 역점 추진 중인 고령친화산업 기반 구축(연구용역비 3억 원), 조사료 종자 생산기반 확충(2억 원) 등 복지·농생명 분야 미래시장 대응 예산도 담겼다.

김미정 도 새만금해양수산국장은 “총액 감소는 아쉽지만, 새만금 개발이 ‘간척 기반 구축’에서 ‘정착·산업·공간 혁신’ 단계로 넘어가는 중요한 전환점이 됐다”며 “신항만 개항, 공항 건설, 정주환경 조성 등 핵심사업이 계획대로 진행되도록 관계기관과 협력을 강화하겠다”고 말했다.

이준서 기자

