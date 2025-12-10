핵융합(인공태양) 인프라 구축사업 전북도 이의신청 불인정

과기정통부·한국연구재단에 공정성 등 문제 제기에도 기각 전북도, “도민들에게 죄송…향후 정치권 등과 협의” 지역 정치권 등 백지화 촉구 목소리 거세질 듯

전북특별자치도가 과학기술정보통신부와 한국연구재단에 제기한 ‘핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축(인공태양)사업’ 부지 선정 이의신청이 받아들여지지 않았다.(관련기사 3면)

10일 전북일보 취재를 종합하면 핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축사업 이의제기 심사위원회는 전북자치도가 낸 부지 선정 절차의 공정성 문제 등 이의제기에 대한 심사를 한 결과, 신청을 불인정(기각)했다.

이날 오후 신원식 전북도 미래첨단산업국장은 공모 이의제기 불인정 통보를 받은 뒤 도청 기자실에서 브리핑을 열고 “통보에 대해 유감으로 생각하며 응원과 격려를 보내준 도민들에게 죄송하다”고 말했다.

재단은 도에 보낸 공문에서 ‘공모 절차에 하자가 없다’는 취지로 설명하고 결과를 통보한 것으로 전해졌다.

앞서 도는 과기정통부가 추진한 1조 2000억 원 규모의 공모 사업인 연구시설 부지로 새만금 산업단지를 공식 제안하고 유치전에 나섰으나 공모 결과 전남 나주시가 1순위로 선정됐다.

이에 도와 군산시는 지난 1일 과기정통부와 재단에 부지 선정 결과에 대한 이의신청서를 공식적으로 제출했다.

도 등은 이의신청에서 부지 선정 과정의 공정성과 평가 절차의 형평성 문제 등을 지적하며 공모 선정의 불합리성을 강조했다.

특히 사업 공고문에 토지 소유권 이전이 가능한 지역을 우선 검토하겠다고 명시됐으며 이와 같은 조건을 충족한 새만금에 사업 우선권이 있다는 주장을 펼쳤다.

아울러 도는 전남이 제안한 해당 부지는 산단이 지정되지 않은 개별입지가 86%에 달해 실질적인 개발 가능성에도 의문을 제기했었다.

앞서 지난 2일 전북특별자치도의회는 재단 대전청사 앞에서 문승우 의장과 장연국 원내대표, 김동구 의원 등 의회 더불어민주당 소속 의원 12명이 항의시위를 하고 불공정한 부지선정 결과를 규탄하는 입장문을 전달하기도 했다.

지역 내에서는 이번 탈락과 이의신청 결과를 계기로 전북 삼중소외 논란이 재점화되고 있다.

신 국장은 “이번에 이의제기가 불인정됐지만 모든 가능성을 열어 두고 지역 국회의원 및 정치권과 함께 향후 대응 방안을 강구해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

