조국 전북 찾아 민생 행보…행보…장수·정읍 ·익산 등 방문

시장 상인 만나 지역 현안 청취 정가선 “지방선거 지원 행보” 해석

조국혁신당 조국 대표가 15일 전북 장수군 장수시장에서 상인들과 인사를 나누고 있다./사진=연합뉴스

조국혁신당 조국 대표가 15일 전북을 찾아 장수·정읍·익산을 잇는 민생 행보를 소화했다.

조 대표는 이날 장수시장과 정읍 샘고을시장을 차례로 방문한 뒤 익산에서 저자 사인회와 시민 간담회를 열며 지역 여론을 청취했다.

조 대표의 이날 일정은 오전 장수시장 방문으로 시작됐다. 이어 오후에는 정읍 샘고을시장을 찾아 상인들과 만나 민생 현장을 둘러봤고, 김민영 정읍시장 예비후보 선거사무소 개소식에도 참석했다.

이날 조 대표는 김 예비후보 사무소 개소식에서 “조국혁신당을 낳아주신 분은 호남이고, 전북이고, 정읍”이라며 "더불어민주당을 ‘맏이’, 혁신당을 ‘작은 아들'이라면 큰아들과 큰딸과도 효도 경쟁을 해야 한다”고 지지를 호소했다.

이어 그는 “많은 사람들이 정읍은 민주당 텃밭 아니냐고 말을 한다. 그런데 (민주당은) 그 기간 충분했나”라며 “정읍을 위해서 누가 누가 더 잘하는지 경쟁하는 것이 윤석열의 편을 들어주는 건가, 국민의힘의 편을 들어주는 건가”라고 반문했다.

조 대표는 “정읍의 발전을 위해서라면, 전북의 발전을 위해서라면 민주당과 경쟁하겠다”며 “정읍시민과 전북도민, 호남 전체 시민에게 조국혁신당이 훨씬 더 효도를 잘할 수 있다고 자부한다”고 강조했다.

그러면서 "정읍에 3번 방문한 이유는 김 후보를 당선시키기 위한 것이다. 당대표 특보인 김 예비후보 당선을 위해 당원과 지지자들이 자신감을 갖고 나서면 반드시 당선될 것”이라고 강조했다.

이후 조 대표는 익산으로 이동해 한 카페에서 지지자들이 참석한 가운데 ‘조국의 선택’ 저자 사인회와 ‘살림하는 사람들’ 간담회를 진행했다.

정가 안팎에서는 이번 전북 방문을 두고 단순한 민생 행보를 넘어 조국혁신당 소속 장수·정읍·익산 지역 제9회 전국동시지방선거 기초단체장 당 출마자들을 지원하려는 성격이 짙다는 해석이 나온다.

실제 이날 조 대표는 전통시장 방문과 예비후보 행사, 시민 간담회를 한날 묶어 소화하면서 혁신당 지역 조직 결집과 지지층 확장에 주력했다.

혁신당은 앞서 이번 일정을 예고하며 전북 현장에서 도민 목소리를 듣고 민생 위기 해법을 모색하겠다고 밝힌 바 있다.

이준서, 정읍=임장훈 기자

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