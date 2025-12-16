전북개발공사 – 전북지방조달청, 지역경제활성화 맞손

16일 전북개발공사와 전북지방조달청이 지역경제 활성화를 도모하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다./ 전북개발공사 제공

전북개발공사는 16일, 전북지방조달청과 함께 지역 중소·창업·혁신기업의 성장을 지원하고 지역경제 활성화를 도모하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 혁신조달 정책 활성화와 도내 기업의 공공조달시장 진출 지원을 위한 것으로, 양 기관은 △전북지역 우수상품 발굴 △지역 공공서비스 혁신을 위한 수요발굴과 혁신제품 실증지원 △지역 생산 조달물품의 홍보 및 판로 확대 등 다양한 협력사업을 추진할 계획이다.

전북지방조달청 김항수 청장은 “이번 협약을 통해 전북지역 기업의 공공조달시장 진입 기반이 한층 강화될 것”이라며 “기업 컨설팅, 판로개척 지원 등 다양한 제도적·행정적 지원을 통해 지역기업 성장과 지역경제 활성화에 실질적인 성과가 나타나도록 적극 협력하겠다”고 했다.

전북개발공사 김대근 사장은 “공공서비스 혁신을 위해 지역기업이 보유한 우수한 기술과 제품을 적극 발굴하고, 지역 생산 조달물품 활용을 확대해 지역경제의 선순환 구조를 강화하겠다”며 “협약을 계기로 지역기업의 성장을 실질적으로 뒷받침하는 다양한 협력사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

