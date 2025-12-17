정동영 의원, 전주병 하반기 행안부 특별교부세 14억원 확정

정동영 의원

더불어민주당 정동영 전주시병 국회의원(국회 과학기술정보방송통신위원회)은 2025년 하반기 행정안전부 특별교부세 14억원을 확보했다고 밝혔다. 이번 특교세는 문화공간 확충과 보행 안전, 생활환경 개선 등 시민들이 일상에서 직접 체감할 수 있는 사업에 집중 투입된다.

사업별로는 △세병공원 야외무대 확장공사 6억원 △아중천 관암보행교 가설공사 4억원 △전주천 동서로 정비사업 2억원 △어은로 보행환경 개선사업 2억원이다.

세병공원 야외무대 확장공사는 덕진구 송천동2가 일원에서 추진되며, 기존 협소했던 공연 공간을 확장해 세병호와 연계한 열린 문화공간으로 조성될 예정이다. 아중천 관암보행교 가설공사는 보행로가 없어 차량 차로를 이용해야 했던 관암1교 인근에 보행교를 설치해 주민 통행 안전을 높인다.

전주천 동서로 정비사업은 어은골길 일원에서 인도 개설과 노후 도로 정비를 통해 걷기 좋은 산책로를 조성하는 사업이며, 어은로 보행환경 개선사업은 진북동 일원에서 노후 인도와 경계석을 정비해 보행 안전과 도시 경관을 함께 개선한다.

정 의원은 “이번 특별교부세는 문화·안전·보행환경 등 시민 삶에 바로 닿는 사업들로 구성됐다”며 “시민 불편을 줄이고, 전주가 걷기 좋고 생활하기 좋은 도시로 자리 잡도록 끝까지 챙기겠다”고 말했다.

서울=김윤정 기자

