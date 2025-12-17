김관영 지사, 완주군 다시 찾는다… 시·군 방문 속 ‘완주 행보’에 시선

내년 1월 7~23일 도내 시·군 순회… 민생·현안 청취 완주·전주 통합 진통 후 방문 재개로 해빙 무드 주목

김관영 전북특별도지사가 지난해 7월 26일 완주군청을 방문해 군민과의 대화를 가질 예정이었으나 완주·전주 통합을 반대하는 군민들에게 둘러싸여 장내로 들어가지 못하고 있다. /전북일보 자료사진

전북특별자치도가 내년 초 김관영 도지사의 시·군 순회 방문을 추진하면서 완주군 방문 일정에 관심이 모아진다.

완주·전주 통합 논의 과정에서 지역사회가 겪은 진통 이후 김 지사가 완주를 다시 찾는다는 점에서 시선이 집중된다.

17일 전북자치도에 따르면 이번 시·군 방문은 내년 1월 7일부터 23일까지 진행되며 전주를 포함한 도내 14개 시·군이 대상이다.

하루 일정을 오전과 오후로 나눠 최대 두 곳을 방문하는 구조로 기존 행정 일정과 현장 점검을 중심으로 운영된다.

도는 선거를 앞둔 시기인 만큼 과도한 행사성 연출을 지양하고, 중립성과 절제를 원칙으로 삼겠다는 방침이다.

방문 주제는 ‘한계를 넘어, 세계를 향해–도민과 함께 뛰고, 함께 성공하겠습니다’로 제시됐는데 도는 정책 홍보 보다 도민 의견 청취와 현안 점검에 초점을 맞추겠다는 입장이다.

특히 발언 수위와 행사 구성 전반에서 정치적 해석을 낳을 수 있는 요소를 최소화하겠다는 점을 강조하고 있다.

일정상 완주군 방문은 내년 1월 22일로 예정돼 있다.

이날 김 지사는 완주군과 함께 부안군을 차례로 찾는다.

완주 방문은 완주·전주 통합을 둘러싼 갈등 이후 이뤄지는 공식 일정으로, 통합 논의 과정에서 형성된 긴장 관계가 일정 부분 완화될 수 있을지 지역사회가 주목하는 대목이다.

도는 이번 완주 방문이 다른 시·군과 동일한 형식의 정례 소통 일정이란 점을 분명히 하고 있다.

시·군의회 방문과 도민과의 대화, 복지시설 점검, 전통시장 장보기 등 통상적인 일정이 예정돼 있으며 완주군 역시 여타 지역과 동일한 방식으로 방문이 이뤄질 예정이다.

다만 지역 안팎에서는 도지사의 현장 행보 자체가 상징성을 가질 수 있다는 해석도 나온다. 통합 논의 과정에서 표출된 주민들의 우려와 피로감이 여전히 남아 있는 상황에서, 도지사가 어떤 메시지를 내놓기보다 ‘경청’의 태도를 보이는 것만으로도 관계 설정에 일정한 변화를 줄 수 있다는 관측이다.

전북도 관계자는 “도지사의 시·군 방문은 해마다 반복되는 정례 일정의 연장선”이라며 “선거를 앞둔 시기인 만큼 오해를 낳을 수 있는 요소는 최대한 배제하고 민생과 현장 점검 중심으로 운영할 것”이라고 말했다.

김영호 기자

