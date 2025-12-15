전북도-전북 10개 대학 지역인재 육성 ‘맞손’

지방대 경쟁력 강화·청년 유출 방지 위한 10개 대학 공동협력 체계 구축

전북특별자치도는 15일 전북대학교에서 전북대, 국립군산대, 예수대, 예원예술대, 우석대, 원광대, 전주교대, 전주대, 한일장신대, 호원대 등 도내 10개 대학과 함께 ‘지방대학 육성 상생 협력 협약’을 체결했다. /사진=전북도

전북특별자치도와 도내 10개 대학이 정부의 국가균형발전 전략인 ‘5극 3특 성장엔진’에 공동으로 대응하기 위해 손을 맞잡았다.

15일 전북자치도는 전북대학교에서 도내 대학들과 ‘지방대학 육성 상생 협력 협약(MOU)’을 체결하고 지역인재 육성과 국가균형발전에 힘을 모으기로 했다.

이날 협약은 내년부터 본격화될 정부의 거점국립대 육성 정책에 앞서 전북거점 대학의 연구·교육 역량을 끌어올리고, 지역 미래산업 기반을 다지기 위한 전략적인 행보에서 마련됐다.

이번 협약에는 전북도와 함께 전북대, 국립군산대, 예수대, 예원예술대, 우석대, 원광대, 전주교대, 전주대, 한일장신대, 호원대 등이 참여해 지역 대학의 경쟁력 강화에 뜻을 같이 했다.

현재 지방 거점국립대의 학생 1인당 교육비는 2520만 원으로, 서울대(6300만 원)의 40% 수준에 불과하다.

이러한 교육 격차는 청년층의 수도권 유출을 가속하는 구조적 요인으로 지목돼 왔다.

이는 정부가 거점국립대를 균형발전의 핵심 축으로 삼고 지역 우수 대학 육성에 나선 배경이기도 하다.

이번 협약에 따라 도와 도내 대학은 특성화 연구대학 구축, AI 기반 융합교육 혁신, 지역산업 연계 취·창업 생태계 조성, 산학연 협력 생태계 강화 등의 분야에서 협력해 나가기로 했다.

이를 실행하기 위해 실무협의체를 구성하고 사업 기획부터 운영, 성과관리까지 전 과정을 공동으로 수행할 계획이다.

도는 이번 협약을 통해 지역 대학의 경쟁력을 높여 청년 유출을 막고, 미래산업을 뒷받침할 인재를 지역에서 키우겠다는 구상이다.

특히 전북대의 특성화 연구대학 전환 등 학부 교육의 혁신을 이끌고, RISE 체계를 통한 지역대학의 동반성장 차원에서 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.

아울러 지역 미래산업과 연계한 인재 양성 시스템을 구축해 청년들이 전북에서 성장하고 정착할 수 있는 환경이 조성될 전망이다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “이번 협약은 전북의 미래산업과 연계한 연구·교육·산업 생태계 구축의 첫 걸음이다”며 “지역의 청년들이 전북을 떠나지 않고 꿈을 펼칠 수 있도록 전북대 등 도내 대학들과 함께 실질적인 교육혁신 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

김영호 기자

