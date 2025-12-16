최고위원 출마 이성윤 국회의원, 전주지역위원회 합동간담회 개최

15일 이 의원과 더불어민주당 전주 갑·을·병 지역위원회 합동간담회 개최 이 의원 “전주시민과 함께 내란완전종식과 검찰·사법개혁완수 반드시 해낼 것”

민주당 전북도당에서 열린 이성윤 국회의원 간담회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /이성윤 의원실 제공

더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 이성윤 국회의원(전주시을)이 민주당 전북특별자치도당에서 열린 전주 갑·을·병 지역위원회 합동간담회에 참석해 출마 소견을 밝히고 지지를 호소했다.

이 의원은 간담회에서 전주시민들에게 출마를 결심하게 된 계기를 설명하고, 전주지역 발전을 위해 더욱 노력하겠다는 포부를 밝혔다.

이 의원은 “검찰·사법개혁을 완수하고 내란 완전종식의 선봉에 서기 위해 최고위원에 출마했다”며 “12·3 윤석열 불법계엄 내란과 5월 1일 사법쿠데타 등 숱한 의혹에 대해 철저한 수사가 필요하다”고 강조했다.

최근 현안인 내란전담재판부 설치를 묻는 질문에는 “법원이 특검이 수사하는 사건에 대해 영장을 기각하고, 수사가 지지부진해 제대로 진상을 못 밝히고 있다”며 “(내란전담재판부가) 내란을 확실히 청산하라는 국민의 강력한 요구로 시작된 만큼 내란을 끝내기 위해서 반드시 필요하다”고 밝혔다.

아울러 “3대 특검이 윤석열·김건희 국정농단 비리 의혹을 수사했지만 아직도 수사해야 할 의혹이 많이 남았다”며 “2차 종합특검을 추진해 내란세력의 티끌까지도 법의 심판을 받도록 하겠다”고 강조했다.

이 의원은 “시민 여러분이 주신 의견이 전주 발전 방안을 찾을 수 있는 기회”라며 “민생과 개혁의 두 축을 함께 가져가 성과로 보답하겠다”고 의지를 밝혔다.

백세종 기자

