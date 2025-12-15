이성윤 최고위원 입성 여부…전북정치 단합력 가늠자

지리멸렬하지만 않는다면 충분히 당선 가능 전북에서 상위권 못할 경우, 내부 분열 상징

15일 국립 5.18 민주묘지 참배하면서 방명록을 쓰고 있는 이성윤 의원. 사진=이성윤의원실

더불어민주당 이성윤 의원(전주을)의 지도부 입성 여부가 전북정치권의 단합력을 가늠할 수 있는 척도가 될 전망이다.

전북은 지역구 국회의원 수가 고작 10명으로 항상 원팀을 강조하고 있는데, 만약 이 의원이 두 번째 도전에도 낙마할 경우 전북 정치원팀에 대한 신뢰도 역시 추락할 것으로 보인다.

15일 민주당에 따르면 민주당 최고위원회는 8일 중앙위원 50%, 권리당원 50% 투표로 오는 1월 11일 최고위원 선거를 진행한다.

이번 최고위원 보궐선거는 내년 6월 지방선거 출마를 위해 사퇴한 전현희·김병주·한준호 전 최고위원의 공석을 채우기 위해 실시되는 것이다.

만약 이번에 이 의원이 최고위원에 당선되면 무려 20여 년 만에 전북을 지역구로 하는 선출직 최고위원이 배출되게 된다.

전북은 권리당원 수와 대의원 수 등 당세를 봤을 때 전북지역 지역위원장들이 같은 전북 의원에게 표를 몰아줄 경우 충분히 1명의 최고위원을 배출할 수 있다.

또 이번에는 호남지역에서 최고위원 출마자가 적어 호남 연대도 가능하다. 그러나 현실은 녹록지 않다.

지난 2020년 최고위원에 출마한 한병도 의원(익산을)은 중앙대의원 투표에서 3위를 했으나 권리당원 투표에서 6위를 기록해 8명 중 7위로 낙선했다. 한마디로 전북 도내 지역구에서부터 파열음이 있었다는 의미다.

이 같은 현상은 4년 후에도 재현됐다. 지난해 7월 전당대회에서 최고위원에 도전한 이성윤 의원이 예비경선에서 컷오프되는 상황이 발생했기 때문이다.

당시 이 의원은 현역 의원 중 유일하게 본경선에 진출하지 못했다. 22대 총선에서 압도적인 지지를 받아 당선된 이 의원의 컷오프는 ‘이변 중 이변’이라는 평가도 있었다.

이 의원은 초선이라는 벽과 지역정치권 내부의 견제, 지역구 내부에서부터 지지층을 확실하게 결집하는 조직력 등에서 한계가 있었다.

실제로 전북은 지역구 의원의 당선 여부와 다르게 지난 전대에서 당 지도부 선출에 대한 영향력을 입증했다.

전북 지역구 의원이 최고위원 선거 본선에는 오르지 못했으나 지역에 꾸준히 애정을 어필하던 도내 출신 후보에게 표를 몰아주면서 막판 순위가 요동친 것이 이를 방증한다.

당시 전주 출신의 한준호 의원은 득표율 21.27%로 전북 경선 선두에 올라 단숨에 당선권 밖에서 3위로 도약했다. 한 의원은 “(저는)전주출신 아버지, 김제 출신 어머니 사이에서 태어난 전북 출신”이라면서 전북의 아들을 자처했다. 그는 특히 출생부터 학창시절까지 전주에서 나고 자랐음을 강조하면서 도민들의 표심에 호소해왔다.

한편 이성윤 의원은 최고위원에 출마하면서 내란 종식 외에도 지역구 의원으로서 그동안 소외돼온 전북의 문제를 근본적으로 풀어내는데 제 역할을 다 해내겠다는 입장이다.

서울=김윤정 기자

