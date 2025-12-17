전주시, 지역건설산업 활성화 ‘총력전’

전문건설협회와 공동주택 시공사 찾아 지역업체 하도급확대 방안 모색

전주시는 지난 16일 대한전문건설협회 전북특별자치도회와 함께 광주에 본사를 둔 ㈜광신종합건설을 방문해 ‘지역건설산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다./대한전문건설협회 전북특별자치도회 제공

전주시가 침체된 지역 건설경기를 살리기 위해 민간 건설사와의 직접 협력에 나섰다. 전주시는 지난 16일 대한전문건설협회 전북특별자치도회와 함께 광주에 본사를 둔 ㈜광신종합건설을 방문해 ‘지역건설산업 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다

이번 협약은 전주시 고랑동 공동주택 신축공사를 맡고 있는 광신종합건설 현장을 중심으로 이뤄졌다. 협약에 따라 해당 공사에서 지역 전문건설업체의 하도급 참여 비율을 60% 이상으로 끌어올리고, 사업 추진 과정에서 발생하는 현안에 대해 상호 협력하기로 했다. 불공정 하도급 거래와 근로자 임금 체불을 근절하겠다는 약속도 포함됐다.

전주시는 이 자리에서 지역업체의 수주 확대를 위해 현장 추천제도의 적극 활용을 요청하고, 기존 협력업체로 등록되지 않은 우수 지역업체들도 입찰에 참여할 수 있도록 협조를 당부했다. 단순한 행정 권고를 넘어, 실제 공사 현장에서 지역업체 참여를 유도하겠다는 의지다.

김성수 전주시 건축과장은 “이번 협약이 어려움을 겪고 있는 지역 건설업계와 일자리 창출에 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “지역업체가 공사에 폭넓게 참여해 지역사회와 상생하는 구조를 만들어가겠다”고 말했다.

한편 전주시와 대한전문건설협회 전북자치도회는 관내 대형 건설현장을 직접 찾아 지역업체 홍보 활동을 이어가고 있다. 지난 9월 협약을 맺은 한 현장에서는 지역업체 하도급 참여율이 3분기 27.5%에서 4분기 73.7%로 크게 상승하는 성과도 나타났다.

