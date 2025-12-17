전북 ‘리틀 이재명’ 홍수…“말보단 성과가 핵심”

너도나도 대통령과의 관계 강조하며 적통 강조 이재명식을 말하면서 정작 이재명식 행정철학과 반대 확실한 당근과 채찍, 유유부단한 행정과 정치 가장 혐오 중앙정부에만 의존하는 지방정부 대신 ‘자신만의 브랜드’중요

이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 행안부(경찰청, 소방청)·인사처 업무보고에서 발언하고 있다. 사진=연합뉴스

내년 6·3 지방선거를 앞두고 전북정치권에서 ‘이재명 마케팅’이 노골적으로 전면에 등장하고 있는 가운데 단체장 후보군의 인식과 실제 이 대통령의 스타일 간 괴리가 발견됐다.

17일 정부와 더불어민주당 핵심 관계자 다수에 따르면 성남시장과 경기지사를 지낸 이재명 대통령의 요구하는 행정 철학은 ‘권력과의 관계’보다 ‘성과·책임·자율’에 방점이 맞춰져 있다.

이에 비해 전북지역 자치단체장 주자들은 “이재명과 함께”, “이재명 정부의 강력한 파트너”, “리틀 이재명”을 자처하며 ‘중앙 직통’을 경쟁적으로 내세우는 모양새지만 이는 이 대통령이 가장 경계하는 단어라는 것이다.

이번 자치단체장 선거 역시 적통자를 가리는 게 아니라 이재명 정부의 기조를 받을 수 있는 스스로 능력을 확대하고, 협력체계를 확대하는 것이 골자다.

이는 생중계 되고 있는 대통령의 업무보고 현장에서 그대로 드러나고 있다.

더불어민주당 안호영 의원(완주·진안·무주)은 전북도지사 출마 선언에서 “대통령의 국정 철학을 가장 깊이 공유하고 중앙과 직통으로 소통하는 이재명 정부의 가장 강력한 파트너”라고 자신을 규정했다.

정헌율 익산시장도 출마 기자회견에서 “전북의 성공은 곧 이재명 정부의 성공”이라며 도지사 도전 배경을 “리틀 이재명”에 빗대 설명했다.

기초단체장 판에서도 ‘대통령 서사’는 표어가 됐다. 전주시장 출마를 선언한 조지훈 예비후보는 “이재명의 국민주권 정부를 시민주권 전주로 이어가겠다”고 밝혔다.

‘대통령과의 연결’을 전면에 놓고 출발선을 끊는 방식이 광역에서 기초로 확장하는 셈이다.

그러나 ‘가깝다’는 말이 곧 ‘이재명식 행정’의 증명은 아니라는 게 중앙 정가의 지적이었다. 오히려 이 대통령이 지방에 던진 주문은 ‘관계’가 아니라 ‘지방정부’로서의 권한과 책임을 키우라는 쪽에 가깝다는 것.

실제 대통령은 중앙지방협력회의에서 “지방정부의 역할과 기능에 비해 권한과 재정이 부족하다”며 ‘지방자치단체’ 대신 ‘지방정부’ 용어 사용을 강조했다.

그러면서 재정을 늘리고, 자치권은 확대하는 방향을 주문했다. 직할과 적통을 외치며 중앙 의존 서사를 키우는 순간, 대통령이 주문한 ‘지방정부’의 자율·책임과 충돌할 수 있다는 점도 역설이다.

타운홀미팅에서도 이런 현상은 여실히 드러났다. 이 대통령에게 중요한 건 ‘말로만 하는 충성’보다 ‘성과’와 이를 구체화시켜 표현할 수 있는 능력이다.

이 대통령이 최근 지방을 향해 내놓는 메시지는 ‘누가 더 자신과 가깝냐’가 아니라, 지방이 동등한 파트너로서 권한과 책임을 갖고 성과를 내라는 메시지가 강했다.

리틀 이재명이되기 위한 전제조건도 까다롭다. 성과 중심 운영을 말뿐 아니라 시스템으로 내놔야 해서다.

새만금 사례에서 보듯 당장의 인기에 연연하기 보단 성과평가에 따른 예산 조정, 중복사업 정리, 페널티 등 “당근과 채찍”을 두려워 않는가가 관건이다.

실제 이 대통령은 경기지사 시절 수많은 반대에도 불법 계곡 설치물 철거 대집행을 강행한 바 있다.

특정 계층이나 단체가 다수의 도민에 이로운 방향으로 판명된다면 욕을 먹더라도 강행한다는 게 자치단체장으로서 그의 특징이었다.

전북 선거판에서 ‘이재명 직할’을 자처하는 후보군이 늘어날수록, 선거 실전에서는 또 다른 딜레마가 커진다. 대통령의 메시지에 부응할 경우 소지역구의 요구를 던져야 하는 딜레마가 발생할 수도 있어서다.

이는 이 대통령의 행보를 봐도 유추할 수 있다. 이 대통령은 18일 대전·충남 민주당 소속 대전·충남 지역구 의원들과 비공개 간담회를 갖고 대전·충남 통합 방안에 대해 논의한다. 대전·충남에 지역구를 둔 민주당 의원은 총 14명이다.

서울=김윤정 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지