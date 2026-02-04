종합문예지 ‘새만금문학’ 창간호 출간

지역 문예지 침체 뚫고 650쪽 규모로 출사표 던져 전근표, 김옥녀 등 군산·익산 문인 의기투합해 새만금문화예술협회 결성 김철규 발행인 “독자의 감동을 불러일으키는 역할 할 것" 포부 전해

새만금문학 창간호 표지.

종합문예지 <새만금문학>(신아출판사) 창간호가 출간됐다.

군산과 익산의 문우들이 의기투합해 시작된 <새만금문학> 창간호는 최근 지역 문예지가 겪고 있는 재정적‧분량적 축소의 흐름을 정면으로 거스른다. 시와 소설, 수필과 평론, 대담까지 모든 장르를 아우르며 200여명에 달하는 필진이 참여했기 때문이다.

통상적으로 문예지가 200~300쪽 내외로 발간되는 추세를 감안한다면 650여쪽에 달하는 분량은 파격적이다. 이는 단순히 페이지 수의 확장이 아니라 새만금이라는 거대한 간척지가 품은 문화적 잠재력과 확장성을 문학으로 증명하겠다는 강한 의지로 풀이된다.

이러한 지향점은 창간호 특별대담에서 뚜렷하게 나타난다. 김철규 발행인과 김의겸 새만금개발청장이 ‘새만금문학과 새만금이야기’라는 주제로 나눈 대담을 보면 새만금이 단순한 산업기지를 넘어 K-문화의 전진기지가 되어야 한다는 공감대를 형성한다.

김철규 새만금문학 발행인. 전북일보 자료사진

<새만금문학>을 문학적으로 뒷받침하는 정서는 개척과 상생이다. 바다를 메워 새로운 땅을 열듯, 척박해진 순수 문학의 토양에서 새로운 활로를 개척하겠다는 의미다. 특히 전국을 아우르는 필진 구성은 지역 간의 경계를 허물고 ‘문학’으로 뭉치는 구심점 역할을 할 것으로 보인다.

거대한 문학의 둑을 올린 원동력은 ‘사람’이다. 전근표, 김옥중, 김옥녀, 김병옥, 강현녀, 전재복 등 지역의 굵직한 문인들이 발기인으로 참여해 창간의 주춧돌을 놓았다. 이들은 수차례 논의를 거쳐 새만금문화예술협회를 결성하고 전국 각지의 문우들을 하나로 모으는 데 주력했다.

창간호 책표지도 남다르다. 운경 황호철 작가의 작품 ‘새만금의 큰 뜻'으로 장식된 표지는 <새만금문학>이 지향하는 역동성과 생명력을 강렬하게 보여준다. 묵직한 두께감과 어우러진 작가의 작품은 독자에게 새만금의 광활한 에너지를 선사한다.

김철규 발행인은 창간사를 통해 “새만금문학은 전국의 문인을 대상으로 원고 청탁을 통해 장르를 가리지 않는 다양한 작품으로 독자의 감동을 불러일으키는 역할을 할 것"이라며 “시대적 감각과 삶의 진지한 모습에 자연을 담아 역사를 그려내는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

박은 기자

