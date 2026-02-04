전북 경제 단체들 “전주·완주 통합 지지”

전북 경제관련 단체 관계자들이 4일 전북도의회에서 기자회견을 열고 전주·완주 통합 지지 의사를 밝히고 있다.

전북 경제관련 단체들이 전주·완주 통합을 지지하고 나섰다.

전북상공회의소와 전북자동차연합회 등 9개 경제인단체는 4일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 “전주·완주 통합은 전북 대도약의 마지막 골든타임”이라며 “안호영 국회의원의 통합 추진 기자회견은 침체한 전북의 경제를 살리고 인구 감소·산업 공동화 극복을 위한 매우 시의적절하고 책임 있는 리더의 결단”이라며 환영의사를 밝혔다.

이들 단체는 “전북은 인구감소와 청년유출, 산업기반 약화 등 복합 위기에 직면해 있다”며 “분리된 행정체계로는 더 이상 경쟁력을 확보하기 어렵다. 통합은 전북 재도약의 출발점”이라고 밝혔다.

이어 “전북도와 전주시, 완주군은 즉각 실무협의체를 구성하고 주민 공론화 등의 민주적 절차를 보장해야 한다”고 했다. 정부를 향해선 “행정·재정 특례 및 인센티브를 적극 지원하라”고 촉구했다.

그러면서 “전주·완주 통합이 성사될 때까지 시민 서명운동과 정책 토론회, 여론 확산 캠페인 등에 나설 것”이라고 밝혔다.

백세종 기자

