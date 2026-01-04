[주간 증시전망] 반도체와 바이오 종목에 집중 필요

지난 2일 코스피지수는 전 거래일 대비 95.46포인트 급등한 4309.63포인트로 거래를 마치며 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.

지난 한 주간 코스피는 4.36%, 코스닥은 2.82% 상승하며 마감했다.

지난주는 폐장일 소폭 하락하며 거래를 마쳤으나 새해 첫 거래일 반도체업종에 자금유입이 되면서 반등에 성공하는 모습이였다.

한국거래소는 시가총액 상위 100위 기업은 투자경고 대상에서 제외하는 것으로 시행세칙을 개정했고 이에 따라 수급이 강하게 유입되고 있는 상황이다.

반도체 슈퍼사이클에 대한 기대감 속 반도체 업종의 실적 전망치 상향이 지속되고 있는 점도 주가 강세 요인이다.

오는 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에서는 AI 기술의 진화방향과 산업적 확장성이 집중 조명될 예정이다.

특히 개막 전야인 5일 예정된 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 리사 수 AMD 최고경영자의 기조연설은 반도체 및 AI 관련주의 향방을 결정지을 최대 분수령이 될 전망이다.

이번 CES의 주요 관전 포인트는 피지컬 AI로 국내 기업들의 로봇, 휴머노이드 기술 공개로 해외 투자자들의 관심이 확대될 수 있을 것으로 보이고 현대차는 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 ‘아틀라스’를 처음 시연할 예정이다.

8일에는 삼성전자의 4분기 잠정 실적 발표가, 9일에는 TSMC의 12월 판매 실적 발표가 예정되어 있다.

시장에서는 메모리 수급 개선과 고대역폭메모리 수요 확대에 힘입어 반도체 수퍼 사이클이 이어지며 삼성전자의 4분기 영업이익을 16조원으로 전망하고 있다.

이번 주에는 올해 상반기까지 반도체의 주도력이 유지될 가능성이 높은 데다, 환율 상승 제한으로 외국인 수급이 개선되고 있기에 반도체와 바이오 종목에 집중해야 될 것으로 보인다.

출처=클립아트 코리아

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지