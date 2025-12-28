[주간 증시전망] 미국 FOMC 정례회의 의사록 공개 예정

/사진 출처=클립아트코리아

코스피지수는 전주 대비 2.71% 상승한 4129.68포인트로 마감했다.

크리스마스를 전후로 반도체 관련 호재들이 나오면서 26일 삼성전자가 사상 최고치를 기록했다. 24일 당국의 고강도 개입으로 원달러 환율의 강세가 이어지고 있다.

연말 미국 3대 지수는 5거래일 연속 상승을 보이는가 하면 국내외적으로 사상 최고치를 연이어 경신하는 모습이다.

이번주 주요 이벤트로는 31일 미국 FOMC 정례회의 의사록이 공개된다.

시장에서는 이를 통해 12월 회의에서 금리인하 결정 배경 및 정책인식을 가늠해볼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

같은 날 발표되는 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)를 통해 중국 내수회복과 미중 간 관세전쟁 휴전 등의 영향을 확인할 수 있을 것으로 보인다.

국내에는 31일 소비자물가지수(CPI) 그리고 2026년 1월1일에는 수출지수가 발표된다.

소비자물가가 전년 동기대비 소폭 둔화될 것으로 예상되어, 한국은행 금리인하 기대는 제한될 것으로 보인다.

시장은 29일 배당락을 앞두고 단기 변동성이 확대될 수 있을 것으로 보인다.

지난 26일이 대주주 양도세 부과 기준일 및 배당기준일로, 종목당 50억원 이상 보유하거나 지분율 1% 보유 시 대주주 양도소득세 부과 대상에 해당되다.

이처럼 연말 배당락으로 인해, 성장주와 이익 모멘텀이 강한 업종위주로 순환매가 나오는 것에 대비해 연초 주도주의 변동사항과 동시에 1월 6일부터 열리는 CES 참여 기업들의 기대감이 유입될 가능성이 높아 보인다.

연말 북클로징과 수익률 확정에 따라 업종별 수익률 격차 축소와 밸류에이션 재평가 가능성이 클 것으로 보인다.

단기적으로 실적 대비 주가가 저평가된 업종으로 반도체, 에너지, 2차전지, 화장품, 호텔, 바이오, 유틸리티, 소프트웨어 업종에 그리고 조선, 방산과 자동차 업종에 대해서는 주가 적인 측면에서 매력적이지만 환율이 안전화 된 이후 비중 확대하는 것이 바람직해 보인다. /김용식 KB증권 군산부지점장

