[주간 증시전망] 단기 차익실현 매물 출회될 가능성↑

코스피지수는 6거래일 연속 최고치를 경신한 끝에 전주 대비 6.42% 상승한 4,586.32포인트로 마감했다.

코스피지수는 7일에는 4,611.72까지 치솟으며 4,600포인트선마저 돌파했으나, 오후 들어 외국인투자자들의 차익실현 매물이 쏟아지기 시작하며 상승폭을 축소, 4,600선 아래로 후퇴하는 흐름을 보였다.

수급별로 보면 외국인투자자들은 8일과 9일에 각각 979억원과 1조6668억원을 순매도하며 차익실현을 이어가는 모습이였다.

코스닥지수는 전주 대비 0.25% 상승한 947.92포인트로 마감했다.

종목별로 보면 삼성전자는 전주 대비 8.17% 오른 13만9000원으로 거래를 마감했다.

외국인투자자들의 차익실현에 밀려 막판에 밀렸으나, 한때 14만4500원까지 기록했다.

SK하이닉스도 지난 8일까지 11거래일 연속 상승을 기록하며 한 주간 9.90%의 수익률을 기록했다.

새해 초부터 코스피지수가 무섭게 치솟자 국내 주요 증권사들은 차례로 올해 코스피 전망치를 상향 조정했고, 모건스탠리 같은 해외 기관들도 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 높이는 모습을 보였다.

지수는 장중 4600포인트선까지 상승하는 등 단기간 급등했지만, 주가 환경은 여전히 혼재된 상황이며 미 대법원 판결 등 이벤트 리스크가 현실화되는 경우 단기 차익실현 매물이 출회될 가능성도 있기에 주의할 필요가 있어 보인다.

오는 12일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 시작되며 이는 15일까지 지속되는 가운데 헬스케어 주가에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

지난주 상승한 반도체, 자동차 업종은 여전히 밸류에이션 매력이 충분하나 추격매수보다는 급등 이후 매물 소화 과정을 활용한 비중확대가 바람직해 보인다.

주가 부담이 낮으면서 실적 대비 저평가된 업종 중 헬스케어, 2차전지 소매, 유통, 필수소비재, 화장품, IT하드웨어, 건설, 철강 업종은 순환매로 대응하는 것이 바람직해 보인다. /김용식 KB증권 군산 부 지점장

/사진 출처=클립아트코리아

