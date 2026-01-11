신영대 의원직 상실에 군산 선거판 ‘요동’…조국 대표 출마?

향후 선거 과정서 정치 지형 흔들 변수로 작용…재선거 후보군 3~4명 거론

신영대 국회의원이 지난 8일 대법원 판결로 의원직 상실이 확정되면서 지역 정가가 요동치고 있는 가운데 지역 정치권에서는 벌써부터 재선거 출마 후보군을 놓고 자천타천 하마평이 오르내리고 있다. 사진 왼쪽부터 김의겸 새만금개발청장, 전수미 변호사, 조국 조국혁신당 대표, 채이배 전 국회의원(가나다순).

신영대 국회의원이 지난 8일 대법원 판결로 의원직 상실이 확정되자 지역 정가가 요동치고 있다.

이번 판결로 군산지역은 사실상 국회의원 공백 상태에 놓이게 됐으며, 오는 6월 지방선거와 함께 국회의원 재선거가 치러질 예정이다.

특히 국회의원 재선거가 지방선거와 맞물려 있다 보니 차기 선거 구도를 둘러싼 정치권의 셈법도 복잡하게 돌아가게 됐다.

국회의원 재선거와 시장 및 시·도의원 선거가 동시에 치러지면서 후보 간 연대와 지지 구도 등 지역 정치 지형을 뒤흔들 또 하나의 변수로 작용할 것으로 예상된다.

군산지역 정치권 한 관계자는 “이번 대법원 판결로 군산 정치권은 큰 격랑에 휩싸일 것”이라며 “무엇보다 지방선거와 재선거가 동시에 진행되기 때문에 모든 출마자들이 유·불리를 가늠하며 향후 정치적 행보를 이어갈 것”이라고 내다봤다.

이런 가운데 지역 정치권에서는 벌써부터 재선거 출마 후보군을 놓고 하마평이 오르내리고 있다.

현재 후보군으로 3~4명이 자천타천으로 떠오르고 있다.

지난 총선 때 신영대 의원과 경쟁했던 김의겸 새만금개발청장이 가장 먼저 거론되고 있다.

지역사회에선 김 청장의 출마를 기정사실화하는 분위기다.

다만 지난해 7월 새만금개발청장으로 부임한 만큼 1년도 되지 않아 자리를 내려놓아야 하는 점이 부담으로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.

이와 함께 더불어민주당 대변인으로 활동하고 있는 전수미 변호사의 출마도 예상된다.

서울에서 활동하고 있는 전 변호사는 현재 군산에서도 법률사무소를 운영하며 서울과 군산을 오가고 있다. 전 변호사는 군산 출마를 진지하게 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

지난 총선 당시 김의겸 청장과 단일화를 했던 채이배 전 국회의원도 본인의 의지와 상관없이 후보군으로 오르내리고 있다.

이런 가운데 민주당 고위 관계자가 지방선거와 함께 치러지는 전국의 국회의원 재보궐선거는 전략 공천을 원칙으로 한다고 밝혀 선거판의 새로운 변수가 될 지 주목된다.

이는 지역의 이해관계에 휘둘리지 않고 본선 경쟁력이 검증된 인물을 전진 배치해 의석을 확실히 지키겠다는 의미로 해석된다.

여기에 조국혁신당 조국 대표의 출마 여부도 관심사다.

이미 혁신당 전북 당원들 사이에서는 조 대표를 군산 재선거 후보로 추대해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 실제 이주현 조국혁신당 군산지역위원장은 이 같은 내용의 글을 SNS에 올렸다가 삭제하기도 했다.

한편 신영대 의원은 최근 자신의 페이스북을 통해 “대법원 판결에 따라 의원직이 상실됐다”며 “믿고 지지해주신 군산 시민 여러분께 진심으로 죄송하다”고 밝혔다.

향후 행보에 대해서는 “이제 국민의 한 사람으로 돌아가 완전한 내란 종식과 이재명 정부의 성공, 민주당의 지방선거 승리를 위해 백의종군하겠다”고 전했다.

신 의원은 “군산 시민과 향우님들 덕분에 지난 5년 반이 정말 행복했다”며 “60년 군산사람으로 살아온 저는 군산의 평범한 시민으로 돌아간다. 앞으로도 군산에 살며 군산 발전에 도움이 되는 일이라면 작은 힘이라도 보태겠다”고 밝혔다.

