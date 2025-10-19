[주간증시전망] 자동차 업종 품목 관세 부담 해결 가능성

코스피지수는 3748.89포인트로 마감하며 전주 대비 3.83%상승했다.

삼성전자가 3분기 매출 86조원, 영업이익 12.1조원을 기록하며 시장 예상치를 크게 웃돌자 외국인투자자들이 8861억원을 순매수했으나 기관투자자들은 1조8237억원을 순매도를 기록했다.

이후 시장은 반도체 중심의 랠리가 일단락되며 비철, 2차전지, 화학, 유틸리티, 자동차, 철강업종 등으로 매기가 확산되며 순환매 장세로 전환됐다.

그간 미국의 관세 협상은 투자방식과 통화스왑 체결을 두고 이견을 보이며 난항을 겪어왔다.

하지만 지난 15일 베센트 미국 재무장관이 한국과의 관세 협상이 마무리 단계에 있다고 언급했고, 같은 날 미국을 방문한 구윤철 부총리도 양국이 빠른 속도로 조율하는 단계라고 말해 타결 기대감이 커지고 있는 상황이다.

여기에 이달 말 개막하는 APEC 정상회의를 앞두고 20일부터 나흘간 인천 영종도에서 아시아태평양경제협력체 재무구조개혁장관회의가 열릴 예정이다.

회의에서 양국의 합의가 이뤄질 가능성도 점쳐지고 있는 상황이다.

한국이 수용 가능한 수준으로 무역 합의가 이뤄진다면 그간 상승장에서 제외됐던 자동차 업종 등이 품목 관세 부담이 해결될 수 있어 보인다.

24일 미국의 9월 소비자물가지수(CPI), 제조업 구매관리자지수(PMI) 등 경제지표가 발표되는 점에도 주목해야 한다.

9월 CPI는 전월 동월대비 소폭 상승할 것으로 예상되며, 근원 물가는 전월 수준을 유지할 것으로 전망된다.

최근 연준 위원들의 비둘기파적 발언으로 금리 인하 전망이 강화되었기에 이번 물가 결과가 통화 정책 흐름을 훼손하진 않을 것으로 전망된다.

최근 미국의 지역은행 대출부실 우려가 커지면서 금융시장 내 투자심리가 위축되기도 했다.

다행히 대형은행의 건전성이 양호하기에 이번 리스크가 금융 시스템 위기로 확산할 가능성은 희박해 보인다.

코스피시장의 선행 PBR은 1.15배로, 선행 ROE 10.6%를 기준으로 보면 현재 고평가 구간에 있는 상황이다.

업종 및 종목별 순환매가 이어지겠지만 코스피지수의 추가 상승 여력은 제한적으로 보인다.

이번 주부터 본격적인 3분기 실적 시즌이 시작되며 업종별 주가와 실적의 괴리가 좁혀질 전망으로 실적이 뒷받침되는 경기민감주와 내수주로 관심을 가지고 접근할 필요가 있어 보인다.

