[주간증시전망] 순환매 장세 나타날 가능성

코스피지수는 전주 대비 4.2% 상승한 4107.50포인트로 거래를 마감했다.

같은 기간 코스닥 지수는 1.96% 상승한 900.42포인트를 기록했다.

코스피지수는 지난 24일 3900선을 돌파한 후 1거래일 만인 27일 4000포인트선을 단숨에 넘어서는 모습을 보였다.

한미 무역 협상 타결이 되었고, 미국의 10월 FOMC 회의에서의 금리인하 기대감에 힘입어 국내 증시는 상승세를 보였다.

여기에 SK하이닉스의 3분기 호실적 소식과 삼성전자가 엔비디아에 HBM을 납품할 가능성이 높아진 점도 반도체 섹터에 호재로 작용하면서 증시 전반의 상승에 기여했다.

이번 주는 미국 증시에서는 팔란티어, AMD, 퀄컴, ARM 등 기술주 실적이 발표될 예정 되어있다. 이들 기업이 호실적을 이어가며 AI 시장의 버블 우려를 불식시킬 수 있는지 여부에 관심이 커지고 있다.

여기서 실적성장이 확인될 경우 재차 상승 모멘텀이 증대될 것이지만 확인이 안된다면 AI에 대한 자본지출 우려가 부각되면서 그동안 미국 증시에 상승 모멘텀으로 작용했던 테마에 대한 투자심리가 다소 위축될 수도 있을 것으로 보인다.

최근 국내증시는 대형주중심의 장세가 이어지는 모습이었다.

9월 이후 코스피는 대형주중심 장세로, 상승종목 수보다 하락종목 수가 많은 쏠림현상이 나오고 있고, 코스피200과 동일가중지수 간 격차가 9월 이후 최대로 벌어지고 있는 상황이다.

이번주부터 국내 기업들도 실적 발표를 앞둔 가운데 순환매 장세가 나타날 가능성도 높아지고 있다.

방산, 소프트웨어, 증권, 제약 등 주요기업들이 실적을 발표할 예정이다.

코스피지수는 단기급등에 대한 부담이 있지만, 급격한 변동성 확대 역시 제한될 것으로 예상된다.

이는 코스피지수가 사상 최고치 행진에도 불구하고 신용잔고 비율은 안정적이며, 향후 과열해소 국면에서 숨고르기 및 기간조정, 쏠림 완화에 따른 종목별 업종별 순환매가 예상되어진다.

실적 이익 전망치가 상향 조정된 업종인 반도체, IT 하드웨어, 조선, 방산, 증권, 정유업종에 관심을 가지고 접근할 필요가 있어 보인다.

