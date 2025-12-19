전북 감사행정, 감사원 평가 2년 연속 최우수

감사원 자체감사활동 평가 A등급 유지…우수기관·우수직원·제보처리 3관왕

전북특별자치도 감사위원회가 감사원이 실시한 ‘2025년 자체감사활동 평가’에서 최우수 등급인 A등급을 받으며 전국 최고 수준의 감사 역량을 입증했다.

19일 전북자치도에 따르면 이번 평가는 전국 행정기관 307곳과 공공기관 413곳 등 총 720개 기관을 대상으로 진행됐으며, 도는 지난해에 이어 2년 연속 최우수 기관으로 선정됐다.

도 감사위는 내부통제 강화와 재무·제도 개선 성과, 적극행정 및 사전컨설팅 지원, 감사지적 사항 사후관리 등 전반적인 감사 운영 분야에서 고르게 높은 평가를 받았다. 특히 기관장의 자체감사기구 지원 의지와 관심도를 평가하는 항목에서 전국 2위를 기록해 감사 기능의 독립성과 전문성을 제도적으로 뒷받침하고 있음을 보여줬다.

자체감사활동 성과 부문에서도 전국 5위에 오르며 재무조치를 통한 예산 환수와 제도 개선 권고 등 감사 본연의 기능을 충실히 수행한 점이 인정됐다. 감사 인력 규모가 전국 10위 수준에 그치는 여건 속에서 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

사후관리 분야에서도 성과를 냈다. 자체감사 지적 사항을 전 건 이행 완료해 미이행 사례가 없었으며, 연간 감사 결과를 모두 공개해 투명한 감사행정을 구현하고 있다.

아울러 도 감사위는 ‘감사제보 처리 우수기관’으로 선정돼 기관 표창을 받았다. 근린공원 내 무단사용 시설물 행정조치 미이행 사안을 감사원 이첩 제보로 처리하며, 장기간 이어진 관행을 개선한 점이 높이 평가됐다.

개인 부문에서는 박정남 기술감사팀장이 실효성 있는 감사 활동으로 행정 개선에 기여한 공로를 인정받아 우수 직원으로 선정됐다.

김진철 도 감사위원장은 “감사원 평가 A등급과 우수직원·우수기관 선정을 동시에 받아 뜻깊다”며 “도민의 제보를 출발점으로 공정하고 현장 중심의 감사행정을 지속해 나가겠다”고 말했다.

이준서 기자

