[주간증시전망] 내년 코스피시장 이익전망치 역대 최다수준 예상

코스피지수는 전주 대비 1.9% 상승하며 3926.59포인트로 거래를 마감했다.

미국 기준금리 인하 기대감으로 인한 상승과 AI 버블에 대한 경계심이 약해지면서 상승했지만 4000포인트선 안착은 못했다.

수급별로 보면 코스피시장에서 외국인과 개인이 각각 2조6576억원과 7891억원 순매도했고 기관은 3조3334억원 순매수했다.

이번주 12월 FOMC 기준금리 인하여부에 관심이 집중되고 있다.

1일 파월 연준 의장의 후버연구소 특별강의 토론 패널 참석이 예정되어 있어, 나오는 발언에 따라 금리 전망에 중요한 시그널이 될 가능성이 높아 보인다.

시카고상품거래소에 12월 0.25%p 금리인하 확률은 최근 80%대까지 상승했으나, 연준 위원들의 발언을 종합하면 인하 여부를 두고 의견이 팽팽히 갈릴 가능성도 제기되고 있어 금리결정을 지켜볼 필요가 있어 보인다.

여기에 미국 경제 지표 발표에도 관심이 높아지고 있다.

정부 셧다운 여파로 고용과 소비 지표 발표가 연기되고 있어, 실제 데이터가 공개될 경우 시장 변동성이 더욱 커질 가능성이 높아 보인다.

1일 11월 ISM 제조업 지수가 공개되며, 3일에는 11월 ADP 민간고용지수와 11월 ISM 서비스업 지수가 발표된다. 5일에는 9월 PCE 물가지수가 발표될 예정이다.

국내도 1일 발표될 우리나라의 수출입 지표와 3일 국내총생산 발표도 주목해야 될 것으로 보인다.

지표에서 수출이 견조하고 경제상황이 좋은 것이 확인된다면 최근 원화 약세 흐름의 분위기 전환될 가능성과 함께 외국인투자자들의 수급에 우호적인 여건이 조성될 것으로 기대된다.

내년 코스피시장의 이익전망치가 역대 최다수준으로 예상되는 있어 그간 주가 흐름이 부진했던 건설과 철강 업종과 충분히 조정을 보였던 2차전지 업종들의 실적 모멘텀에 주목해야 될 것으로 보인다.

